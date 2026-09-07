Ρομπότ βγήκαν στους δρόμους και… διαδήλωσαν για τις ανθρώπινες δουλειές – «Ήρθε η ώρα να οριστούν κανόνες» (εικόνες)

Περίπου 30 ρομπότ «διαδήλωσαν» στην Πολωνία, σε μια συμβολική κινητοποίηση με αίτημα να τεθούν κανόνες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο της εργασίας.

Κρατώντας σημαίες και «φωνάζοντας» συνθήματα μέσω μεγαφώνων, τα ρομπότ συγκεντρώθηκαν μπροστά από το πολωνικό υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, με τους διοργανωτές να θέτουν στο επίκεντρο τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες της ολοένα μεγαλύτερης αυτοματοποίησης.

«Ας υπερασπιστούμε τις θέσεις εργασίας», «Ήρθε η ώρα να οριστούν κανόνες» και «Μην περιμένετε, ρυθμίστε» ήταν ορισμένα από τα συνθήματα που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης.

Στον πεζόδρομο κινούνταν διαφορετικού τύπου ρομπότ, από δίποδα ανθρωποειδή μέχρι τετράποδα που παραπέμπουν σε σκύλους.

🚨ROBOTS JOIN PROTEST AGAINST AI TAKING HUMAN JOBS



Around 30 robots marched outside Poland’s digital affairs ministry today.



Human organisers staged the protest to demand stronger protections for workers as AI and robots take on more jobs.



We’re now using robots to protest… pic.twitter.com/pVU3660qiu — Mr Tactical (@MrTacticalX) September 7, 2026

«Η τεχνολογία αυτή είναι ήδη πραγματικότητα»

«Τα ρομπότ βρίσκονται εδώ για να δείξουν ότι η τεχνολογία αυτή είναι ήδη μια πραγματικότητα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο το Agibot A3, ένα από τα ανθρωποειδή ρομπότ που συμμετείχαν στη διαμαρτυρία.

Η κινητοποίηση οργανώθηκε από την πρωτοβουλία Democratism, η οποία επιδιώκει να ανοίξει τη συζήτηση για «τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες του αυτοματισμού», καθώς η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει τις εξελίξεις στον τομέα της ρομποτικής.

Ο διοργανωτής Γκρέγκορζ Κούλις εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι στόχος είναι, μεταξύ άλλων, να εξεταστεί το ενδεχόμενο αντικατάστασης ανθρώπων από έναν συνδυασμό ανθρωποειδών ρομπότ και τεχνητής νοημοσύνης, ιδιαίτερα σε πνευματικά επαγγέλματα.

«Εάν ένα τέτοιο ρομπότ είναι αρκετές φορές πιο αποτελεσματικό και φτηνότερο, ελάχιστοι διευθυντές επιχειρήσεων θα πουν: "Θα συνεχίσω να προσλαμβάνω ανθρώπους"», ανέφερε.

Ο Κούλις, ο οποίος εργάζεται ως διευθυντής πληροφορικής σε εταιρεία ρομποτικής, είναι επίσης πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος πρακτορείου εύρεσης εργασίας, ενώ έχει υπηρετήσει στο Συμβούλιο της αγοράς εργασίας του υπουργείου Οικογένειας, Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής.

Όπως δήλωσε, οι τεχνολογικές αλλαγές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική τον έχουν κάνει να αισθάνεται «τρομαγμένος» για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν στην οργάνωση της κοινωνίας γύρω από την εργασία.

🏳️ Ondeando banderas, "entonando" lemas y desfilando en círculo, unos 30 robots tomaron las calles de Varsovia este lunes para reclamar que Polonia regule la Inteligencia Artificial (IA).



📸 AFP pic.twitter.com/SHG1Fd8OPh — El Sol de México (@elsolde_mexico) September 7, 2026

Στη διαδήλωση και ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής

Τα ρομπότ δέχθηκαν την επίσκεψη του υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής και Διακυβέρνησης της Πολωνίας, Κριστόφ Γκαβκόφσκι.

Ο υπουργός δήλωσε ότι τα μη ελεγχόμενα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, όταν ενσωματώνονται σε ανθρωποειδή ρομπότ τα οποία αναμένεται να εξελίσσονται παράλληλα με την πρόοδο της ρομποτικής, αποτελούν σημαντικό ζήτημα.

«Τα μη ελεγχόμενα μοντέλα της ΤΝ, ενσωματωμένα σε ανθρωποειδή που θα συνεχίσουν σύμφωνα με αυτά να εξελίσσονται όσο θα προοδεύει η ρομποτική, αποτελούν μείζον πρόβλημα», ανέφερε.

🚨ROBOTS JOIN PROTEST AGAINST AI TAKING HUMAN JOBS



Around 30 robots marched outside Poland’s digital affairs ministry today.



Human organisers staged the protest to demand stronger protections for workers as AI and robots take on more jobs.



We’re now using robots to protest… pic.twitter.com/pVU3660qiu — Mr Tactical (@MrTacticalX) September 7, 2026

Η εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού για την ΤΝ

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε ενώ η Πολωνία προχωρά στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου για την τεχνητή νοημοσύνη.

Τον Ιούλιο, ο συντηρητικός εθνικιστής πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, υπέγραψε κυβερνητικό έγγραφο για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού για την τεχνητή νοημοσύνη, γνωστού ως AI Act.

Ο κανονισμός προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία εθνικής αρχής αρμόδιας για την εφαρμογή των σχετικών ευρωπαϊκών κανόνων, οι οποίοι έχουν ήδη τεθεί επίσημα σε ισχύ.

Η διαμαρτυρία των ρομπότ αποτέλεσε, με αυτόν τον τρόπο, μια συμβολική παρέμβαση στη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Πολωνία και ευρύτερα στην Ευρώπη για τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης, την αυτοματοποίηση και τις επιπτώσεις τους στην απασχόληση.

Με πληροφορίες από protothema.gr