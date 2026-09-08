«Η AI θα βρει θεραπεία για τον καρκίνο όσο ζούμε» – Η πρόβλεψη του CEO της Arm

Την εκτίμηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει μέσα στη διάρκεια της ζωής μας να οδηγήσει στην ανακάλυψη θεραπείας για τον καρκίνο διατύπωσε ο Ρενέ Χάας, διευθύνων σύμβουλος της Arm Holdings, υποστηρίζοντας ότι η αυξανόμενη ισχύς των υπολογιστικών συστημάτων θα επιτρέψει την επίλυση προβλημάτων που σήμερα θεωρούνται εξαιρετικά σύνθετα.

Ο επικεφαλής της εταιρείας σχεδιασμού επεξεργαστών Arm Holdings, με έδρα το Κέιμπριτζ, εκτίμησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι σε θέση στο μέλλον να προσομοιώνει σύνθετες βιολογικές διαδικασίες, όπως την επίδραση του καρκίνου σε δείγματα DNA, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες θεραπευτικές ανακαλύψεις.

Ο Χάας, ο οποίος αποχώρησε από το διοικητικό συμβούλιο του βρετανικού φαρμακευτικού κολοσσού AstraZeneca τον Απρίλιο, δήλωσε στο podcast Big Boss Interview του BBC:

«Η τεχνητή νοημοσύνη θα βρει μια θεραπεία για τον καρκίνο που εμείς οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαμε να βρούμε όσο ζούμε. Πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί στη διάρκεια της ζωής μας.

Η προσομοίωση ενός κυττάρου, ενός οργανισμού ή του τρόπου που ο καρκίνος επηρεάζει έναν δείκτη DNA είναι ένα υπερβολικά περίπλοκο πρόβλημα, όχι μόνο για τους ανθρώπους, αλλά και για τους υπολογιστές που τρέχουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, καθώς τροφοδοτούμε αυτούς τους υπολογιστές με όλο και περισσότερα μοντέλα και οι μηχανές γίνονται πιο εξελιγμένες, θα καταφέρουν να το λύσουν», σημείωσε ο Χάας.

Παράλληλα, ο διευθύνων σύμβουλος της Arm δήλωσε στο BBC ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να οδηγήσει σε ευρεία εξάπλωση των ανθρωποειδών ρομπότ μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Τόνισε, ωστόσο, ότι η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας συναντά σήμερα εμπόδια λόγω της έλλειψης των επεξεργαστών που απαιτούνται για τη δημιουργία κέντρων δεδομένων.

Το κρίσιμο ζήτημα των δεδομένων

Στη συζήτηση για τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην αντιμετώπιση του καρκίνου παρενέβη και ο καθηγητής Κρις Μπάκαλ από το Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο στο Λονδίνο και διευθύνων σύμβουλος της Sentinal4D.

Ο ίδιος επισήμανε ότι το βασικό ερώτημα δεν είναι πλέον εάν θα χρησιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη στην ιατρική, αλλά ποια δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευσή της.

Όπως ανέφερε, σε εργαστήρια όπως το δικό του, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης εκπαιδεύονται με δεδομένα που παράγονται από δείγματα ασθενών.

«Δεν πρόκειται για δεδομένα που συλλέχθηκαν τυχαία από το διαδίκτυο, ούτε απαιτούνται τεράστια κέντρα δεδομένων. Το μέλλον της ιατρικής τεχνητής νοημοσύνης δεν ανήκει σε όποιον φτιάξει τον μεγαλύτερο υπολογιστή, αλλά σε όποιον διαθέτει τις σωστές μετρήσεις.

Αυτού του είδους οι προβλέψεις μπορούν να γλιτώσουν χρόνια από τον χρόνο ανάπτυξης νέων θεραπειών. Εκεί είναι που η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει ουσιαστικό όφελος στους ασθενείς».

Με πληροφορίες από BBC, lifo.gr