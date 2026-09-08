Κινηματογραφική διάρρηξη στο Μουσείο Ρενουάρ: Άρπαξαν έργα €9 εκατ. – Δύο πίνακες βρέθηκαν στον κήπο

Στόχος διαρρηκτών έγινε νωρίς το πρωί το Μουσείο Ρενουάρ στο Καν-συρ-Μερ, στη γαλλική Κυανή Ακτή, με δύο άτομα να αφαιρούν τέσσερα έργα τέχνης. Δύο από τους πίνακες εγκαταλείφθηκαν κατά τη διαφυγή τους και εντοπίστηκαν στους κήπους του μουσείου, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Μπράιαν Μασόν.

Η διάρρηξη σημειώθηκε λίγο πριν από τις 6 το πρωί στο μουσείο που στεγάζεται στην τελευταία κατοικία του Πιέρ-Ωγκύστ Ρενουάρ, όπου ο διάσημος ιμπρεσιονιστής ζωγράφος πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Μπράιαν Μασόν, η αστυνομία εντόπισε τους δύο δράστες και τους καταδίωξε, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να τους συλλάβει.

«Αφού εντοπίσθηκαν χάρη στις κάμερες βιντεοπροστασίας της πόλης, τα δύο άτομα διέφυγαν, εγκαταλείποντας στην προσπάθειά τους τον έναν από τους πίνακες που είχαν κλέψει», ανέφερε αρχικά ο δήμαρχος σε ανακοίνωσή του.

Ο ίδιος αποτίμησε στα 9 εκατομμύρια ευρώ την αξία των έργων που εκλάπησαν από το μουσείο-εργαστήριο, το οποίο περιβάλλεται από ελαιώνα.

«Ο συναγερμός του μουσείου ήχησε στις 05:48 (τοπική ώρα, 06:48 ώρα Ελλάδας). Στις 05:53, δηλαδή πέντε λεπτά αργότερα, η δημοτική αστυνομία μας βρισκόταν επιτόπου», διευκρίνισε ο δήμαρχος.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία του μουσείου για την ιστορία της περιοχής, δηλώνοντας πως «το να επιτεθείς στο μουσείο Ρενουάρ είναι σαν να επιτίθεσαν σε ένα μέρος της ιστορίας και της κληρονομιάς του Καν-συρ-Μερ. Οι πράξεις αυτές είναι ιδιαίτερα σοβαρές».

Δύο από τους τέσσερις πίνακες βρέθηκαν στον κήπο

Σε νεότερη ενημέρωση, ο Μπράιαν Μασόν ανακοίνωσε ότι τελικά δύο από τους τέσσερις πίνακες που είχαν αφαιρεθεί από τους διαρρήκτες εγκαταλείφθηκαν και ανακτήθηκαν μέσα στον κήπο του μουσείου.

«Οι σειρήνες του μουσείου και η αστυνομία έκαναν τους διαρρήκτες να βιαστούν και να κλέψουν μόνο τέσσερα έργα του μουσείου Ρενουάρ από τα δώδεκα» που αριθμεί το μουσείο, εξήγησε στους δημοσιογράφους.

Όπως διευκρίνισε, από τους τέσσερις πίνακες, οι δύο «εγκαταλείφθηκαν» μέσα στους κήπους του κτιρίου.

Η κλοπή σημειώθηκε σχεδόν έναν χρόνο μετά την πολύκροτη διάρρηξη στο Μουσείο του Λούβρου, στο κέντρο του Παρισιού.

Η τελευταία κατοικία του Ρενουάρ

Το Μουσείο Ρενουάρ στο Καν-συρ-Μερ, κοντά στη Νίκαια, δημιουργήθηκε το 1960 στην τελευταία κατοικία του Πιέρ-Ωγκύστ Ρενουάρ (1841-1919).

Στους χώρους του διατηρείται η αρχική επίπλωση και εκτίθενται αντικείμενα και έπιπλα που ανήκαν στον ζωγράφο, μεταξύ των οποίων το καβαλέτο και η αναπηρική καρέκλα του, καθώς και πορτρέτα, τοπία και γυμνά έργα του καλλιτέχνη.