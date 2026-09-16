Γκουτέρες: «Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τους κινδύνους της ΤΝ» – Διαφορετική προσέγγιση από τον Τραμπ

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε σήμερα τους ηγέτες όλων των χωρών ότι η ταχύτατα αναπτυσσόμενη Τεχνητή Νοημοσύνη εγκυμονεί κινδύνους που δεν μπορούν να αγνοηθούν, υιοθετώντας αντίθετη στάση σε σύγκριση με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιμένει ότι οι υπάρχουσες δικλείδες ασφαλείας αρκούν.

Σε δηλώσεις που έκανε ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, ο Γκουτέρες είπε στους δημοσιογράφους ότι η ανάγκη για στενότερη εποπτεία της ΤΝ θα αποτελέσει το επίκεντρο των συνομιλιών του με τους ηγέτες των χωρών.

«Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις ανησυχίες που εκφράζονται, ιδίως όταν προέρχονται από εκείνους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης της ΤΝ. Είναι πρωταρχική ευθύνη της κάθε κυβέρνησης να προστατεύει τους πολίτες της, ακόμη και από τις απειλές της ΤΝ», είπε.

Η ανησυχία της κοινής γνώμης για τους πιθανούς κινδύνους της ΤΝ αυξάνεται, αφότου ο ερευνητής της Anthropic, Τζέικομπ Κόξον, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι παραιτήθηκε, εν μέρει επειδή «οι άνθρωποι που κατασκευάζουν τα συστήματα ΤΝ πιστεύουν ειλικρινά ότι θα μπορούσε να μας σκοτώσει όλους μέχρι το τέλος της δεκαετίας». Οι επικεφαλής ορισμένων από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου ζήτησαν το Σαββατοκύριακο να επιβραδυνθεί ο ρυθμός ανάπτυξης της τεχνολογίας αυτής.

Ο Τραμπ είπε ωστόσο τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν ήδη μέτρα ρύθμισης του κλάδου, υποβαθμίζοντας τις ανησυχίες που εκφράζονται όχι μόνο από απλούς πολίτες αλλά και από ηγετικά στελέχη του κλάδου.

Ο Γκουτέρες πιέζει εδώ και καιρό για μια παγκόσμια διακυβέρνηση της ΤΝ. Το 2023, ο ΟΗΕ συγκρότησε ένα συμβουλευτικό όργανο με 39 μέλη για την τεχνητή νοημοσύνη. Μεταξύ των μελών του είναι στελέχη εταιρειών, κυβερνητικοί αξιωματούχοι και πανεπιστημιακοί καθηγητές από χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Ιαπωνία. Το Συμβούλιο Ασφαλείας συνεδρίασε για πρώτη φορά με θέμα την ΤΝ την ίδια χρονιά και ενδέχεται να το ξανασυζητήσει την επόμενη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι από τις επιφυλάξεις που εκφράζονται γύρω από την ανάπτυξη της ΤΝ θα επωφεληθεί η Κίνα.

Πηγή: ΚΥΠΕ