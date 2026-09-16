«Χάνουμε τον έλεγχο της Τεχνητής Νοημοσύνης» προειδοποιεί ο «νονός» της - Ζητά προστατευτικά «κιγκλιδώματα» όπως για τα πυρηνικά

Ο Καναδός επιστήμονας, ο οποίος θεωρείται ένας από τους ιδρυτές της Τεχνητής Νοημοσύνης, Γιόσουα Μπέντζιο, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι η ανθρωπότητα «χάνει τον έλεγχο» της τεχνολογίας και ο κόσμος χρειάζεται προστατευτικά κιγκλιδώματα παρόμοια με τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.

Οι φόβοι για τους κινδύνους της Τεχνητής Νοημοσύνης έχουν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς εργαζόμενοι από μεγάλες εταιρείες έχουν παραιτηθεί με προειδοποιήσεις για πιθανές υπαρξιακές απειλές για την ανθρώπινη ζωή εάν δεν ελεγχθεί ο ρυθμός της τεχνολογικής προόδου.

Ο Μπέντζιο είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου του Μόντρεαλ, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Turing του 2018, το Νόμπελ Πληροφορικής, μαζί με τον Τζέφρι Χίντον, ευρέως γνωστός ως «νονός της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Για τον Μπέντζιο, «υπάρχει λόγος που οι εταιρείες λένε ότι αυτό συμβαίνει πολύ γρήγορα, ότι χάνουμε τον έλεγχο».

«Άνθρωποι σαν εμένα το περίμεναν αυτό εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε ο 62χρονος στο ΓΠΕ λέγοντας ότι οι συζητήσεις για την ασφάλεια γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη δεν ήταν αρκετά εντονες.

Υπήρξε ευρείας κλίμακας συναγερμός μετά την αποκάλυψη από την OpenAI ότι ένα σμήνος αυτόνομων συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης είχε πραγματοποιήσει μια μη εξουσιοδοτημένη παραβίαση της πλατφόρμας ανοιχτού κώδικα Hugging Face τον Ιούλιο.

Τέτοια αυτόνομη δράση είναι η κεντρική απειλή, δήλωσε ο Bengio, προειδοποιώντας για μια κατάσταση όπου οι πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης «έχουν την ικανότητα να περνούν από τα εμπόδια στον κυβερνοχώρο και να εισέρχονται σε οποιαδήποτε εταιρεία».

Πέρυσι, ο Μπέντζιο ίδρυσε τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό LawZero με στόχο τη δημιουργία μιας νέας μορφής προηγμένης Τεχνητής Νοημοσύνης που έχει «σχεδιαστεί να είναι αξιόπιστη και ασφαλής».

Ο Bengio δήλωσε στο ΓΠΕ ότι οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν τους κινδύνους που έρχονται.

Οι πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης μπορεί να καλλιεργήσουν «την ικανότητα να δημιουργούν μια ατομική σύνδεση και να πείθουν τους ανθρώπους να ενεργούν με τρόπους που τους ταιριάζουν, αλλά δεν είναι απαραίτητα καλοί για όλους μας», μια ικανότητα που θα μπορούσε να έχει σαρωτικές πολιτικές συνέπειες, είπε.

Μακροπρόθεσμα, «η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να μην χρειάζεται πλέον καν ανθρώπους για να κάνει πραγματικά πράγματα στον φυσικό κόσμο», πρόσθεσε.

Σε αυτό το σενάριο, «το ένα άκρο θα μπορούσε να είναι η καταστροφή της ανθρωπότητας», προειδοποίησε.

«Αυτό είναι ακραίο», παραδέχτηκε, αλλά σημείωσε ότι ακόμη και αν ένα τραπεζικό σύστημα έκλεινε, «αυτό εξακολουθεί να είναι πολύ, πολύ σοβαρό».

Πηγή: ΚΥΠΕ