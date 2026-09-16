Γάλλος ΥΠΟΙΚ: «Οι εκκλήσεις για επιβράδυνση της Τεχνητής Νοημοσύνης εξυπηρετούν τις αμερικανικές εταιρείες»

Οι εκκλήσεις για επιβράδυνση της ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης εξυπηρετούν τα συμφέροντα των αμερικανικών εταιρειών που προηγούνται στον τομέα αυτόν, υποστήριξε σήμερα ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ, προτρέποντας τη Γαλλία και την Ευρώπη να επιταχύνουν ώστε να μπορούν να ελέγξουν τυχόν κινδύνους.

«Βλέπω καθαρά ότι οι εκκλήσεις για επιβράδυνση προέρχονται από εκείνους που βρίσκονται στην κορυφή του κλάδου… Το να κάνουν τους πάντες, όσους τους ακολουθούν, να επιβραδύνουν ώστε εκείνοι να παραμείνουν στην πρώτη θέση… Διακρίνω ξεκάθαρα το προσωπικό συμφέρον τους», είπε ο Λεσκίρ μιλώντας στο πρακτορείο Reuters.

«Θέλω να εντείνουμε τις προσπάθειές μας στη Γαλλία και σε ολόκληρη την Ευρώπη, ώστε να γίνουμε ηγέτες (στον τομέα) και να είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε τους κινδύνους», πρόσθεσε.

Πηγή: ΚΥ[Ε