Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

πριν 2 ώρες

Ιστορική ετυμηγορία στη Χάγη: Ένοχος για εγκλήματα πολέμου ο Χασίμ Θάτσι - Οργή και επεισόδια στην Πρίστινα
| Επιστήμη και Τεχνολογία

Γάλλος ΥΠΟΙΚ: «Οι εκκλήσεις για επιβράδυνση της Τεχνητής Νοημοσύνης εξυπηρετούν τις αμερικανικές εταιρείες»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Βλέπω καθαρά ότι οι εκκλήσεις για επιβράδυνση προέρχονται από εκείνους που βρίσκονται στην κορυφή του κλάδου… Το να κάνουν τους πάντες, όσους τους ακολουθούν, να επιβραδύνουν ώστε εκείνοι να παραμείνουν στην πρώτη θέση… Διακρίνω ξεκάθαρα το προσωπικό συμφέρον τους», είπε ο Λεσκίρ μιλώντας στο πρακτορείο Reuters.

Οι εκκλήσεις για επιβράδυνση της ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης εξυπηρετούν τα συμφέροντα των αμερικανικών εταιρειών που προηγούνται στον τομέα αυτόν, υποστήριξε σήμερα ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ, προτρέποντας τη Γαλλία και την Ευρώπη να επιταχύνουν ώστε να μπορούν να ελέγξουν τυχόν κινδύνους.

«Βλέπω καθαρά ότι οι εκκλήσεις για επιβράδυνση προέρχονται από εκείνους που βρίσκονται στην κορυφή του κλάδου… Το να κάνουν τους πάντες, όσους τους ακολουθούν, να επιβραδύνουν ώστε εκείνοι να παραμείνουν στην πρώτη θέση… Διακρίνω ξεκάθαρα το προσωπικό συμφέρον τους», είπε ο Λεσκίρ μιλώντας στο πρακτορείο Reuters.

«Θέλω να εντείνουμε τις προσπάθειές μας στη Γαλλία και σε ολόκληρη την Ευρώπη, ώστε να γίνουμε ηγέτες (στον τομέα) και να είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε τους κινδύνους», πρόσθεσε.

Πηγή: ΚΥ[Ε

Tags

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα