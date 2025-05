Η ευγένεια στις μηχανές τεχνητής νοημοσύνης κοστίζει ακριβά, παραδέχθηκε ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI και δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας Σαμ Άλτμαν, παραδέχθηκε πρόσφατα ότι οι χρήστες που απευθύνονται με ευγένεια στα chatbot τεχνητής νοημοσύνης του κοστίζουν πολύ.

Ένας χρήστης στο Χ αναρωτήθηκε «πόσα χρήματα έχει χάσει το OpenAI από ανθρώπους που έλεγαν "ευχαριστώ" και "παρακαλώ" στα μοντέλα τους», ο Άλτμαν απάντησε: «Δεκάδες εκατομμύρια δολάρια».

I wonder how much money OpenAI has lost in electricity costs from people saying “please” and “thank you” to their models.