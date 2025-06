Η Oracle γιορτάζει τη 2η επέτειο του EU Sovereign Cloud – Ένα ορόσημο για την Ψηφιακή Κυριαρχία στην Ευρώπη

Το Oracle EU Sovereign Cloud, που λανσαρίστηκε τον Ιούνιο του 2023, έκανε την Oracle τον πρώτο και μοναδικό hyperscaler που προσφέρει αποκλειστικό sovereign cloud περιβάλλον στην ΕΕ. Σχεδιασμένο για να καλύπτει τις αυξανόμενες ρυθμιστικές, νομικές και ανάγκες ασφάλειας των ευρωπαϊκών οργανισμών, το cloud αυτό δίνει τη δυνατότητα σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς να αξιοποιήσουν πλήρως τη δύναμη του υπολογιστικού νέφους και της τεχνητής νοημοσύνης, διατηρώντας ταυτόχρονα τα ευαίσθητα δεδομένα εντός των συνόρων της ΕΕ.

Μέσα σε δύο χρόνια, το Oracle EU Sovereign Cloud έχει εξελιχθεί ραγδαία, προσφέροντας σήμερα πάνω από 150 cloud υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) και Software as a Service (SaaS). Η Oracle υποστηρίζει σταθερά ότι η ψηφιακή κυριαρχία δεν πρέπει να σημαίνει συμβιβασμό σε υπηρεσίες ή δυνατότητες.

Ενιαία Τιμολογιακή Πολιτική & Επιχειρησιακά Οφέλη

Οι πελάτες που αξιοποιούν τις υπηρεσίες Oracle Cloud Infrastructure (OCI) μέσω του EU Sovereign Cloud επωφελούνται από τιμές ίδιες με εκείνες του public cloud. Παράλληλα, μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν υφιστάμενες συμφωνίες όπως τα Universal Credits, το Bring Your Own License (BYOL) και τα Support Rewards.

Απαράμιλλα SLA: Απόδοση, Διαθεσιμότητα και Διαχειρισιμότητα

Όπως και το public cloud της Oracle, το EU Sovereign Cloud προσφέρει ολοκληρωμένες Συμφωνίες Επιπέδου Υπηρεσιών (SLA), που καλύπτουν όχι μόνο τη διαθεσιμότητα, αλλά και την απόδοση και τη διαχειρισιμότητα.

Ισχυρή Ζήτηση από όλη την Ευρώπη και Πολλαπλούς Κλάδους

Από την πρώτη μέρα λειτουργίας, η ζήτηση για το EU Sovereign Cloud υπήρξε ισχυρή σχεδόν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, με εκατοντάδες πελάτες σε πάνω από 20 τομείς, από το Δημόσιο και την Υγεία, έως τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, τις Τηλεπικοινωνίες και την Τεχνολογία.

Για να στηρίξει αυτή την ανάπτυξη, η Oracle απασχολεί πλέον πάνω από 1.400 εξειδικευμένα στελέχη αποκλειστικά για τις λειτουργίες του EU Sovereign Cloud. Παράλληλα, συνεχίζεται η επένδυση σε αποκλειστική υποδομή Τεχνητής Νοημοσύνης, ώστε να υποστηριχθούν οι αυξανόμενες ανάγκες για sovereign AI, καθώς και η δυνατότητα εκτέλεσης εφαρμογών Fusion Cloud (SaaS) μέσα από αυτό το περιβάλλον.

Ένα Πρότυπο για την Ψηφιακή Κυριαρχία στην Ευρώπη

Η υποδομή του Oracle EU Sovereign Cloud βρίσκεται εξολοκλήρου εντός της ΕΕ, λειτουργεί από προσωπικό της ΕΕ και τελεί υπό τη διαχείριση ανεξάρτητων νομικών οντοτήτων που έχουν ιδρυθεί εντός της Ένωσης – καθιερώνοντας ένα νέο πρότυπο ψηφιακής κυριαρχίας στην Ευρώπη.

Το Oracle Sovereign Cloud αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που προσφέρει στους πελάτες μέγιστη ευελιξία ανάπτυξης υπηρεσιών cloud, είτε σε public, dedicated, sovereign ή multicloud περιβάλλοντα—ή σε οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών.

