«Βασιζόμαστε στην Αμερική», δηλώνει ο Ζελένσκι

Η Ουκρανία «βασίζεται» στον Τραμπ για να πείσει τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο, ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε  ότι είναι σημαντικό η σημερινή σύνοδος κορυφής μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα να ανοίξει τον δρόμο προς μια «δίκαιη ειρήνη», καθώς και για επί της ουσίας τριμερείς συνομιλίες μεταξύ των ηγετών της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ.

«Ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος και η Ρωσία πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Βασιζόμαστε στην Αμερική», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram.

