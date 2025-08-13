«Δεν έχει ξαναγίνει αυτό»: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη «δημιουργεί» νέους δισεκατομμυριούχους με ρυθμό ρεκόρ

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αλλάζει μόνο τη δουλειά μας· αλλάζει και το ποιος κρατά τα κλειδιά του πλούτου.

Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, η τεχνητή νοημοσύνη έχει μετατραπεί από τεχνολογικό πείραμα σε μηχανή παραγωγής πλούτου χωρίς προηγούμενο. Νεοσύστατες εταιρείες που πριν λίγα χρόνια ήταν άγνωστες, σήμερα αποτιμώνται σε δισεκατομμύρια, δημιουργώντας έναν νέο χάρτη ισχύος στην παγκόσμια οικονομία.

Οι επενδύσεις ρέουν με ρυθμούς ρεκόρ, οι αποτιμήσεις εκτοξεύονται και μια νέα γενιά επιχειρηματιών γίνεται εκατομμυριούχοι προτού καν συμπληρώσει μια δεκαετία παρουσίας στην αγορά. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αλλάζει μόνο τη δουλειά μας· αλλάζει και το ποιος κρατά τα κλειδιά του πλούτου.

Σύμφωνα με την CB Insights, μια αμερικανική εταιρεία ανάλυσης δεδομένων και έρευνας αγοράς που ειδικεύεται στην παρακολούθηση και αξιολόγηση startups, επενδύσεων venture capital και τεχνολογικών τάσεων, σήμερα υπάρχουν περίπου 500 εταιρείες «μονόκεροι» που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή εταιρείες του κλάδου με αξία 1 δισεκατομμύριο δολάρια ή περισσότερο. Περίπου 100 από αυτές ιδρύθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια.

«Σε περισσότερα από 100 χρόνια ιστορίας, δεν έχουμε δει ποτέ πλούτο να δημιουργείται σε τέτοια κλίμακα και με τέτοια ταχύτητα, είναι άνευ προηγουμένου», δηλώνει στο CNBC ο Andrew McAfee, κύριος ερευνητής στο MIT.

Πράγματι, οι νεοσύστατες επιχειρήσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη δημιουργούν το μεγαλύτερο κύμα δημιουργίας πλούτου στην πρόσφατη ιστορία. Φέτος, οι επιτυχημένες συγκεντρώσεις κεφαλαίων από τις Anthropic, Safe Superintelligence, OpenAI, Anysphere και άλλες νεοσύστατες επιχειρήσεις δημιούργησαν τεράστια περιουσίες και ώθησαν τις αποτιμήσεις σε επίπεδα ρεκόρ.

Σύμφωνα με την CB Insights, σήμερα υπάρχουν 498 «μονόκεροι» που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή ιδιωτικές εταιρείες του κλάδου με αξία 1 δισεκατομμύριο δολάρια ή περισσότερο, με συνολική αξία 2,7 τρισεκατομμύρια δολάρια. Περίπου εκατό από αυτές ιδρύθηκαν πριν από λιγότερο από δύο χρόνια. Σύμφωνα με τον ειδικό, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 1.300 νεοσύστατες επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης με αξία άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τουλάχιστον 15 νέοι δισεκατομμυριούχοι

Μεταξύ της ραγδαίας ανόδου των μετοχών της Nvidia, της Meta, της Microsoft και άλλων εισηγμένων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, των κατασκευαστών κέντρων δεδομένων και άλλων υποδομών, καθώς και των τεράστιων αμοιβών των μηχανικών τεχνητής νοημοσύνης, η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει σε πολλούς ανθρώπους να πλουτίσουν.

Μια νέα γενιά δισεκατομμυριούχων αναδύεται. Τον Μάρτιο, το Bloomberg εκτιμούσε ότι τέσσερις από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης είχαν δημιουργήσει τουλάχιστον 15 νέους δισεκατομμυριούχους με συνολική καθαρή περιουσία 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Εν τω μεταξύ, περίπου δέκα νεοσύστατες επιχειρήσεις του κλάδου έχουν αποκτήσει το καθεστώς του «μονόκερου».

Ο όρος «μονόκερος» (unicorn) στις επιχειρήσεις σημαίνει μια νεοσύστατη ιδιωτική εταιρεία - συνήθως startup στον τομέα της τεχνολογίας - που έχει αποτιμηθεί από επενδυτές σε αξία τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Ο όρος καθιερώθηκε το 2013 από την επενδύτρια Aileen Lee, που χρησιμοποίησε τη λέξη «μονόκερος» για να περιγράψει πόσο σπάνιο ήταν τότε ένα τέτοιο επίτευγμα, όπως σπάνιο είναι και το μυθικό ζώο.

Ένα παράδειγμα είναι η Mira Murati, η οποία αποχώρησε από την OpenAI τον περασμένο Σεπτέμβριο και ίδρυσε την Thinking Machines Lab τον Φεβρουάριο. Τον Ιούλιο, συγκέντρωσε τουλάχιστον 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε έναν ιστορικό γύρο χρηματοδότησης, αποτιμώντας την εταιρεία σε 12 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Anthropic AI, η οποία βρίσκεται επί του παρόντος σε διαπραγματεύσεις για τη συγκέντρωση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αποτιμάται σε 170 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή σχεδόν τριπλάσια από την αποτίμησή της τον Μάρτιο. Ο διευθύνων σύμβουλός της, Dario Amodei, και οι έξι άλλοι ιδρυτές της είναι πλέον πιθανώς δισεκατομμυριούχοι.

Από την πλευρά της, η Anysphere αποτιμήθηκε σε σχεδόν 10 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια ενός γύρου χρηματοδότησης τον Ιούνιο. Λίγες εβδομάδες αργότερα, η νέα αξία της εταιρείας κυμαινόταν μεταξύ 18 και 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθιστώντας πιθανώς τον νεαρό ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλό της, Michael Truell, δισεκατομμυριούχο.

Μεγάλη συγκέντρωση ΑΙ εταιρειών στο Σαν Φρανσίσκο

Ωστόσο, η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης συγκεντρώνεται κυρίως στην περιοχή του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, θυμίζοντας την εποχή των dot.com. Σύμφωνα με την εταιρεία New World Wealth και το βρετανικό συμβουλευτικό γραφείο Henley & Partners, το Σαν Φρανσίσκο έχει πλέον περισσότερους δισεκατομμυριούχους από τη Νέα Υόρκη: 82 έναντι 66 για το «Μεγάλο Μήλο». Ο πληθυσμός των εκατομμυριούχων στο Σαν Φρανσίσκο διπλασιάστηκε την τελευταία δεκαετία, ενώ η αύξηση του πληθυσμού στη Νέα Υόρκη περιορίστηκε στο 45%.

Σύμφωνα με την Sotheby’s International Realty, το Σαν Φρανσίσκο κατέγραψε πέρυσι περισσότερες πωλήσεις κατοικιών αξίας άνω των 20 εκατομμυρίων δολαρίων από οποιαδήποτε άλλη χρονιά στην ιστορία.

Η αύξηση των ενοικίων, των τιμών των ακινήτων και της ζήτησης στην πόλη, που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην τεχνητή νοημοσύνη, σηματοδοτεί μια σαφή ανατροπή για μια πόλη που αντιμετώπιζε σοβαρές δυσκολίες μόλις πριν από λίγα χρόνια. «Η γεωγραφική συγκέντρωση αυτής της κύμα τεχνητής νοημοσύνης είναι εκπληκτική», καταλήγει εμφατικά ο McAfe.

