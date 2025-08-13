Στα πρόθυρα της κατάρρευσης μετά από 133 χρόνια η Kodak - Αγωνιώδης έκκληση από την ιστορική εταιρεία

Η Eastman Kodak, η εταιρεία φωτογραφίας με ιστορία 133 ετών, προειδοποιεί τους επενδυτές ότι ενδέχεται να μην επιβιώσει για πολύ ακόμα.

Στην έκθεση αποτελεσμάτων της Δευτέρας (11/8), η εταιρεία προειδοποίησε ότι δεν έχει «δεσμευμένη χρηματοδότηση ή διαθέσιμη ρευστότητα» για να πληρώσει τα περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια σε επερχόμενες οφειλές. «Αυτές οι συνθήκες εγείρουν ουσιαστικές αμφιβολίες σχετικά με την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει ως εν ενεργεία επιχείρηση», αναφέρει η Kodak.

Η Kodak στοχεύει να συγκεντρώσει μετρητά σταματώντας τις πληρωμές για το συνταξιοδοτικό της πρόγραμμα. Δήλωσε επίσης ότι δεν αναμένει ότι οι δασμοί θα έχουν «ουσιώδεις επιπτώσεις» στις δραστηριότητές της, επειδή κατασκευάζει πολλά από τα προϊόντα της, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφικών μηχανών, μελανιών και φιλμ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Κατά το δεύτερο τρίμηνο, η Kodak συνέχισε να σημειώνει πρόοδο σε σχέση με το μακροπρόθεσμο σχέδιό μας, παρά τις προκλήσεις ενός αβέβαιου επιχειρηματικού περιβάλλοντος», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Kodak, Jim Continenza, στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Σε δήλωσή του στο Cnn.com την Τρίτη, ένας εκπρόσωπος της Kodak δήλωσε ότι η εταιρεία είναι «σίγουρη ότι θα είναι σε θέση να αποπληρώσει ένα σημαντικό μέρος του μακροπρόθεσμου δανείου της πολύ πριν από τη λήξη του και να τροποποιήσει, να παρατείνει ή να αναχρηματοδοτήσει το υπόλοιπο χρέος μας ή/και τις υποχρεώσεις μας σε προνομιούχες μετοχές».

Οι μετοχές της Eastman Kodak υποχώρησαν περισσότερο από 25% στις μεσημεριανές συναλλαγές της Τρίτης.

Η άνοδος και η πτώση της Kodak



Η εταιρεία Eastman Kodak ιδρύθηκε το 1892, αλλά οι ρίζες της εταιρείας ανάγονται στο 1879, όταν ο George Eastman απέκτησε το πρώτο του δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μια μηχανή επίστρωσης πλακών. Το 1888, ο Eastman πούλησε την πρώτη φωτογραφική μηχανή Kodak για 25 δολάρια.

Εκείνη την εποχή, η φωτογραφία δεν ήταν μια μαζική επιχείρηση λόγω των τεχνικών δεξιοτήτων και του εξοπλισμού που απαιτούνταν για να γίνει, αλλά η φωτογραφική μηχανή Kodak σχεδιάστηκε για να κάνει τη φωτογραφία ευρύτερα προσβάσιμη. Ο Eastman επινόησε το σύνθημα: «Εσείς πατάτε το κουμπί, εμείς κάνουμε τα υπόλοιπα».

Το όνομα ήταν σε μεγάλο βαθμό άνευ νοήματος, καθώς η λέξη «Kodak», σύμφωνα με την εταιρεία, είχε εφευρεθεί από τον Eastman αυθόρμητα: «Το γράμμα «Κ» ήταν ένα από τα αγαπημένα μου – μου φαίνεται ένα δυνατό, εύστοχο γράμμα».

Η Kodak είχε έναν αιώνα επιτυχίας στην παραγωγή φωτογραφικών μηχανών και φιλμ. Κάποια στιγμή στη δεκαετία του 1970, ήταν υπεύθυνη για το 90% των πωλήσεων φιλμ και το 85% των πωλήσεων φωτογραφικών μηχανών στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το The Economist. Το τραγούδι επιτυχίας του Paul Simon, «Kodachrome», βρέθηκε στην κορυφή των charts το 1973.

Αλλά αυτή η ισχυρή θέση στην αγορά δεν έμελε να διαρκέσει λόγω της τεχνολογίας που εφηύρε η εταιρεία: η Kodak παρουσίασε την πρώτη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή το 1975.

Η Kodak απέτυχε να επωφεληθεί από την άνοδο της ψηφιακής τεχνολογίας. Το 2012, υπέβαλε αίτηση πτώχευσης. Κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης, είχε 100.000 πιστωτές και χρέη συνολικού ύψους 6,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων.Το 2020 , η Kodak είχε μια σύντομη επανάκαμψη όταν η κυβέρνηση των ΗΠΑ την κάλεσε να μετατραπεί σε παραγωγό φαρμακευτικών συστατικών, με αποτέλεσμα η τιμή της μετοχής της να αυξηθεί ραγδαία.

Παρά τις πρόσφατες ζημίες της, η Kodak δήλωσε πρόσφατα ότι στοχεύει να επεκτείνει αυτό το μέρος των δραστηριοτήτων της. Η εταιρεία συνεχίζει να κατασκευάζει φιλμ και χημικά για επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της κινηματογραφικής βιομηχανίας, και διαθέτει άδειες χρήσης της επωνυμίας της για μια ποικιλία καταναλωτικών προϊόντων.

Πηγή: huffpost.gr