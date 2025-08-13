Ρωσία: Περιορισμοί επιβάλλονται σε Telegram και WhatsApp

Σε μέτρα περιορισμού ορισμένων κλήσεων στις εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram και WhatsApp προβαίνει η ρωσική ρυθμιστική αρχή επικοινωνιών, Roskomnadzor, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε τον περασμένο μήνα νόμο που επιτρέπει την ανάπτυξη μιας κρατικά υποστηριζόμενης εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων ενσωματωμένης σε κυβερνητικές υπηρεσίες, καθώς η Ρωσία προσπαθεί να μειώσει την εξάρτησή της από πλατφόρμες όπως το WhatsApp και το Telegram.

Η Ρωσία επιδιώκει εδώ και καιρό να εδραιώσει αυτό που αποκαλεί ψηφιακή κυριαρχία προωθώντας εγχώριες υπηρεσίες. Η προσπάθειά της να αντικαταστήσει ξένες τεχνολογικές πλατφόρμες έγινε πιο επείγουσα καθώς ορισμένες δυτικές εταιρείες αποσύρθηκαν από τη ρωσική αγορά μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

«Προκειμένου να αντιμετωπιστούν εγκληματίες… λαμβάνονται μέτρα για τον μερικό περιορισμό κλήσεων σε αυτούς τους ξένους αποστολείς μηνυμάτων», μετέδωσε το Interfax, επικαλούμενο τη Roskomnadzor. «Δεν έχουν επιβληθεί άλλοι περιορισμοί στη λειτουργικότητά τους».

Η Roskomnadzor τόνισε ότι οι ιδιοκτήτριες εταιρείες τόσο του Telegram όσο και του WhatsApp αγνόησαν επανειλημμένα αιτήματα για λήψη μέτρων ώστε να σταματήσει η χρήση των πλατφορμών τους για δραστηριότητες όπως ο εκβιασμός και η τρομοκρατία.

Εκπρόσωποι της Meta, ιδιοκτήτριας εταιρείας του WhatsApp και του Telegram, δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα για σχόλιο στην ανακοίνωση αυτή της ρωσικής αρχής.

