Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Επιστήμη και Τεχνολογία

Ρωσία: Περιορισμοί επιβάλλονται σε Telegram και WhatsApp

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Εκπρόσωποι της Meta, ιδιοκτήτριας εταιρείας του WhatsApp και του Telegram, δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα για σχόλιο στην ανακοίνωση αυτή της ρωσικής αρχής.

Σε μέτρα περιορισμού ορισμένων κλήσεων στις εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram και WhatsApp προβαίνει η ρωσική ρυθμιστική αρχή επικοινωνιών, Roskomnadzor, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε τον περασμένο μήνα νόμο που επιτρέπει την ανάπτυξη μιας κρατικά υποστηριζόμενης εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων ενσωματωμένης σε κυβερνητικές υπηρεσίες, καθώς η Ρωσία προσπαθεί να μειώσει την εξάρτησή της από πλατφόρμες όπως το WhatsApp και το Telegram.

Η Ρωσία επιδιώκει εδώ και καιρό να εδραιώσει αυτό που αποκαλεί ψηφιακή κυριαρχία προωθώντας εγχώριες υπηρεσίες. Η προσπάθειά της να αντικαταστήσει ξένες τεχνολογικές πλατφόρμες έγινε πιο επείγουσα καθώς ορισμένες δυτικές εταιρείες αποσύρθηκαν από τη ρωσική αγορά μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

«Προκειμένου να αντιμετωπιστούν εγκληματίες… λαμβάνονται μέτρα για τον μερικό περιορισμό κλήσεων σε αυτούς τους ξένους αποστολείς μηνυμάτων», μετέδωσε το Interfax, επικαλούμενο τη Roskomnadzor. «Δεν έχουν επιβληθεί άλλοι περιορισμοί στη λειτουργικότητά τους».

Η Roskomnadzor τόνισε ότι οι ιδιοκτήτριες εταιρείες τόσο του Telegram όσο και του WhatsApp αγνόησαν επανειλημμένα αιτήματα για λήψη μέτρων ώστε να σταματήσει η χρήση των πλατφορμών τους για δραστηριότητες όπως ο εκβιασμός και η τρομοκρατία.

Εκπρόσωποι της Meta, ιδιοκτήτριας εταιρείας του WhatsApp και του Telegram, δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα για σχόλιο στην ανακοίνωση αυτή της ρωσικής αρχής.

Ertnews.gr

Tags

ΔΙΕΘΝΗΡΩΣΙΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited