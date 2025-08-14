Αντιδρούν WhatsApp και Telegram για τους περιορισμούς της Ρωσίας

Για μπλόκο των υπηρεσιών του στη Ρωσία καταγγέλλουν οι διοικήσεις του WhatsApp και του Telegram τη Μόσχα, λίγες ώρες αφότου ανακοινώθηκε ο περιορισμός των εφαρμογών μηνυμάτων.

«Το WhatsApp είναι ιδιωτικό, διατερματικά κρυπτογραφημένο, και αψηφά τις απόπειρες της κυβέρνησης να παραβιάσει το δικαίωμα των ανθρώπων σε ασφαλή επικοινωνία, το οποίο είναι ο λόγος που η Ρωσία προσπαθεί να το μπλοκάρει σε πάνω από 100 εκατ. Ρώσους», δήλωσε το WhatsApp σε ανακοίνωση.

«Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καταστήσουμε την διατερματική κρυπτογραφημένη επικοινωνία διαθέσιμη στους ανθρώπους παντού, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας».

Υπενθυμίζεται ότι, η Ρωσία άρχισε να εφαρμόζει περιορισμούς σε ορισμένες κλήσεις του Telegram και του WhatsApp, κατηγορώντας τις ξένης ιδιοκτησίας πλατφόρμες ότι δεν μοιράζονται πληροφορίες με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε περιπτώσεις απάτης και τρομοκρατίας.

«Το Telegram καταπολεμά ενεργά την επιζήμια χρήση της πλατφόρμας του, συμπεριλαμβανομένων προτροπών για δολιοφθορά ή βία και εξαπάτηση» ανέφερε από την πλευρά του το Telegram σε σχετική ανακοίνωση.

