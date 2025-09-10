Είναι η πραγματική τιμή του iPhone 10 δολάρια;

Η κατασκευή ενός iPhone στην Κίνα είναι μια σύνθετη διαδικασία, η οποία υπερβαίνει κατά πολύ την απλή άθροιση κόστους υλικών και μισθών. Οι πιο πρόσφατες εκτιμήσεις δείχνουν ότι το κόστος των εξαρτημάτων και της βασικής συναρμολόγησης για ένα iPhone 16 Pro ανέρχεται περίπου στα 568 δολάρια, ενώ η λιανική τιμή φτάνει τα 1.599 δολαρίων. Πιο συγκεκριμένα, ο αναλυτής TechInsights εκτιμά ότι το κόστος υλικών -το sogenannte BOM (Bill of Materials)- για το iPhone 16 Pro 256 GB είναι στα 550 δολάρια και, προσθέτοντας τη συναρμολόγηση και τον ποιοτικό έλεγχο, το συνολικό κόστος φτάνει περίπου τα 580 δολάρια.

Αν εστιάσουμε σε ένα πιο πρόσφατο και ακριβές μοντέλο, το iPhone 16 Pro Max, σύμφωνα με την TD Cowen, το κόστος παραγωγής του φτάνει περίπου τα 485 δολάρια – περίπου 32 δολάρια περισσότερο από το iPhone 15 Pro Max, γεγονός που αποδίδεται σε πληθωρισμό και αναβαθμίσεις σε εξαρτήματα όπως η οθόνη, η κάμερα και η μνήμη LPDDR5X. Το σύστημα πίσω κάμερας και η οθόνη συνιστούν τα ακριβότερα εξαρτήματα, ενώ το A18 Pro chip κοστίζει μόλις 5 δολάρια παραπάνω από τον προκάτοχό του.

Στον τομέα της εργασίας, οι εργαζόμενοι σε εργοστάσια όπως εκείνα της Foxconn αμείβονται με ωριαίο μισθό περίπου 1 έως 2 δολάρια, περιλαμβάνοντας έως και υπερωρίες, και συχνά εργάζονται 12ωρα ή και περισσότερο. Συνολικά, το κόστος εργασίας αποτελεί ελάχιστο ποσοστό του τελικού κόστους του iPhone: μόλις 1,8 % της λιανικής τιμής (λίγο κάτω από 10 δολάρια για ένα μοντέλο των 549 δολαρίων). Άλλες εκτιμήσεις ανατρέχουν σε εύρος κόστους εργασίας μεταξύ 12,50 και 30 δολαρίων ανά συσκευή, αντιστοιχώντας μεταξύ 2 % και 5 % της τιμής πώλησης.

Ωστόσο, το πραγματικό κόστος παραγωγής ενός iPhone δεν περιορίζεται σε εξαρτήματα και συναρμολόγηση. Περιλαμβάνει επίσης σημαντικές δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη (R&D), διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού, μεταφορικά, φόρους και δασμούς, καθώς και περιβαλλοντικά και κοινωνικά έξοδα. Αυτές οι δαπάνες προσθέτουν σημαντική πολυπλοκότητα και κόστος πέραν του αρχικού BOM και του assembly.

Τέλος, οι πρόσφατες οικονομικές και γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως η επιβολή υψηλών δασμών από τις ΗΠΑ, αναμένεται να αυξήσουν το κόστος παραγωγής ακόμα περισσότερο. Για παράδειγμα, ένας δασμός ύψους 54 % μπορεί να ανεβάσει το κόστος από περίπου 580 σε 850 δολάρια. Αν η Apple αποφάσιζε να μεταφέρει την παραγωγή στις ΗΠΑ, το κόστος συναρμολόγησης από περίπου 30 δολάρια θα έφτανε τα 300 δολάρια ανά συσκευή, ενώ το πλήρες κόστος θα εκτοξευόταν ακόμη πιο ψηλά, καθιστώντας το σχέδιο μη βιώσιμο με σημερινές υποδομές.

Συμπερασματικά, η παραγωγή ενός iPhone στην Κίνα είναι σαφώς πιο ακριβή από δημοφιλείς αλλά παραπλανητικές εκτιμήσεις όπως τα «$10 κόστος», που συνήθως αναφέρονται μόνο σε επιμέρους πρώτες ύλες ή μισθούς. Το συνολικό κόστος κυμαίνεται γύρω στα 485–580 δολάρια για τα πιο πρόσφατα μοντέλα, με την εργασία να αποτελεί μόνο μικρό μέρος, και με σημαντικές πρόσθετες δαπάνες για R&D, logistics, φόρους και άλλους παράγοντες. Οι εξελίξεις στο παγκόσμιο εμπόριο και η προσπάθεια μεταφοράς παραγωγής εκτός Κίνας αναμένεται να αυξήσουν περαιτέρω αυτά τα κόστη.

