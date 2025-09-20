Ένας από τους μεγαλύτερους αστεροειδείς της χρονιάς απομακρύνεται τώρα από τη Γη

Ο αστεροειδής 2025 FA22, ένας από τους μεγαλύτερους για φέτος, πέρασε κοντά από τη Γη και τώρα απομακρύνεται από τον πλανήτη μας.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, το εργαστήριο ηλιακής αστρονομίας του Ινστιτούτου Διαστημικών Ερευνών (IKI) της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών ανέφερε σε ανακοίνωση του ότι «ο αστεροειδής 2025 FA22 διαστάσεων 130 επί 290 μέτρα, που κατατάσσεται ως ένα από τα πιο δυνητικά επικίνδυνα ουράνια σώματα για τον πλανήτη, πέρασε από τη Γη και τη Σελήνη σε ελάχιστη υπολογισμένη απόσταση (περίπου 800.000 χιλιόμετρα) και αυτή τη στιγμή απομακρύνεται από τον πλανήτη».

Οι ειδικοί διευκρίνισαν ότι το επόμενο πέρασμα του αστεροειδούς κοντά από τη Γη θα πραγματοποιηθεί σε 11 χρόνια, στις 20 Αυγούστου 2036, αλλά σε πολύ μεγαλύτερη απόσταση - 25 φορές μεγαλύτερη από αυτήν φέτος.

Επικίνδυνα κοντινές «συναντήσεις» αναμένονται το 2089 και ιδιαίτερα το 2173.

«Αυτή την εποχή, παρόλο που το αντικείμενο απομακρύνεται από τη Γη, η φωτεινότητά του στον ουρανό αυξάνεται ραγδαία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο αστεροειδής διέσχισε την τροχιά της Γης από την εσωτερική πλευρά, δηλαδή απομακρύνθηκε από τον Ήλιο και φωτιζόταν συνεχώς από αυτόν από πίσω, ενώ τώρα, στην άλλη πλευρά της τροχιάς, φωτίζεται πλήρως», αναφέρεται.

Θα επιτύχει, προσθέτει η ανακοίνωση, τη μέγιστη φωτεινότητα στον ουρανό στις 20-21 Σεπτεμβρίου, όταν θα αποκτήσει το 15ο αστρικό μέγεθος, το οποίο εξακολουθεί να καθιστά αδύνατη την παρατήρηση με γυμνό μάτι ή με τα πιο προσιτά ερασιτεχνικά όργανα, αλλά θα είναι ορατό με τηλεσκόπια με διάφραγμα περίπου 30 εκατοστών και άνω.

ΚΥΠΕ