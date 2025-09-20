Καθυστερήσεις σε δύο μεγάλα οδικά έργα σε Ελ. Αμμόχωστο και Λάρνακα

Νέα, μικρή παράταση εξασφάλισε ο εργολάβος για ολοκλήρωση του έργου ανακατασκευής του δρόμου Δερύνειας-Σωτήρας. Η παράδοση της σημαντικής αυτής οδικής αρτηρίας για την ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου μετατίθεται περί τα τέλη ερχόμενου Οκτωβρίου, ενώ η προηγούμενη ενημέρωση τοποθετούσε την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών έργων τέλος του τρέχοντος μηνός.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η κατασκευάστρια εταιρεία ζήτησε κι έλαβε νέα παράταση παράδοσης ολόκληρου του δρόμου μέχρι το τέλος Οκτωβρίου (κάποια τμήματα έχουν ολοκληρωθεί), παρατείνοντας τη συνολική καθυστέρηση στους επτά μήνες από τη λήξη του συμβατικού χρονοδιαγράμματος, το οποίο ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2022 και είχε διάρκεια 30 μηνών. Δηλαδή, υπό κανονικές συνθήκες οι εργασίες θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί τον περασμένο Απρίλιο. Με βάση το συμβόλαιο, το οποίο υπογράφτηκε στις 13 Ιουλίου 2022, η αναβάθμιση του δρόμου Δερύνειας-Σωτήρας (οδός Σταδίου) προνοεί τη βελτίωση του δρόμου που συνδέει τα δύο δημοτικά διαμερίσματα, συνολικού μήκους περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων, και την κατασκευή συνδετήριων δρόμων συνολικού μήκους δυόμισι χιλιομέτρων, συμπεριλαμβανομένων της αναβάθμισης των υποδομών και της διαχείρισης των ομβρίων υδάτων με επέκταση του οχετού ομβρίων μήκους 1,4 χιλιομέτρων διάμέσου του πυρήνα της Δερύνειας. Περαιτέρω, για σκοπούς προστασίας της λίμνης Παραλιμνίου, η οποία είναι ενταγμένη στην περιοχή του δικτύου Natura 2000, προνοείται η διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων που καταλήγουν σε αυτή, μέσω της κατασκευής τριών λιμνών κατακράτησης. Η βελτίωση του δρόμου Δερύνειας-Σωτήρας θεωρείται έργο εξαιρετικής σημασίας για την ευρύτερη περιοχή της ελ. Αμμοχώστου, καθότι θα ενώσει την ενδοχώρα με την τουριστική περιοχή Σωτήρας.

Ο δρ. Λάρνακας-Δεκέλειας

Εξάλλου, εκτός αρχικού συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος βρίσκεται ακόμα ένα μεγάλο οδικό έργο που εκτελείται στην τουριστική περιοχή της Λάρνακας, η τρίτη φάση ανάπλασης-βελτίωσης του παραλιακού δρόμου Λάρνακας-Δεκέλειας, που καλύπτει την περιοχή της Ορόκλινης. Τα έργα για τη συγκεκριμένη φάση ξεκίνησαν περί τα μέσα Σεπτεμβρίου 2022 με αρχικό συμβατικό χρονοδιάγραμμα 30 μηνών, το οποίο έληξε τον περασμένο Μάρτιο. Όσον αφορά το συγκεκριμένο οδικό έργο, η κατασκευή του οποίου παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες λόγω της γειτνίασης του δρόμου με τη θάλασσα, η συνολική καθυστέρηση μέχρι την παράδοσή του εκτιμάται ότι θα είναι περίπου ένας χρόνος... Οι προσπάθειες του εργολάβου επικεντρώνονται στο να επηρεαστούν, στον μικρότερο δυνατό βαθμό, οι ξενοδοχειακές μονάδες και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις που βρίσκονται κατά μήκος του συγκεκριμένου τμήματος του δρόμου, στα όρια της Ορόκλινης.