Η τεχνητή νοημοσύνη φοβίζει τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο

Μια πρόσφατη έρευνα του Pew Research Center διαπίστωσε ότι η πλειονότητα των ενηλίκων στις ΗΠΑ θεωρεί πως η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) «απειλεί την ικανότητά μας να σκεφτόμαστε δημιουργικά», ενώ οι μισοί πιστεύουν ότι η τεχνολογία αυτή θα επηρεάσει αρνητικά και την ικανότητά μας να διατηρούμε ουσιαστικές σχέσεις. Ωστόσο, δεν ανησυχούν μόνο οι Αμερικανοί για την τεχνητή νοημοσύνη: σύμφωνα με νέα έρευνα του Pew Research Center, μεγάλο μέρος του υπόλοιπου κόσμου εκφράζει επίσης φόβους για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή ζωή.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε την άνοιξη του τρέχοντος έτους, δείχνει ότι σημαντικό ποσοστό ανθρώπων σε 25 χώρες δηλώνει πλέον πως νιώθει ανησυχία και όχι ενθουσιασμό για την αυξανόμενη παρουσία της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητά τους. Οι ενήλικες στις ΗΠΑ, την Ιταλία, την Αυστραλία και τη Βραζιλία ήταν οι πιο ανήσυχοι. Γενικά, όμως, ο ενθουσιασμός ήταν χαμηλός: σε καμία χώρα το ποσοστό των ενηλίκων που ένιωθαν «πιο ενθουσιασμένοι παρά ανήσυχοι» δεν ξεπέρασε το 30%.

Η ίδια έρευνα ανέδειξε επίσης μια ενδιαφέρουσα συσχέτιση μεταξύ εισοδήματος και γνώσεων για την τεχνητή νοημοσύνη. Περίπου οι μισοί ενήλικες σε πλουσιότερες χώρες, όπως η Ιαπωνία, η Γερμανία και η Γαλλία, δήλωσαν ότι είχαν ακούσει πολλά για την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ μόλις το 14% και 12% αντίστοιχα ανέφεραν αυτό στην Ινδία και την Κένυα. Οι μορφωμένοι ενήλικες ήταν πιο πιθανό να δηλώσουν ενθουσιασμένοι με αυτή την τεχνολογία. Όσοι ανέφεραν ότι «χρησιμοποιούν το διαδίκτυο σχεδόν συνεχώς» επίσης δήλωσαν ενθουσιασμένοι.

Προηγούμενες έρευνες έδειξαν πως η εμπιστοσύνη στην τεχνητή νοημοσύνη μειώνεται καθώς οι άνθρωποι αποκτούν περισσότερες γνώσεις γύρω από αυτήν. Πρόσφατη έκθεση υπογραμμίζει ότι οι επιστήμονες πλέον εμπιστεύονται λιγότερο την τεχνητή νοημοσύνη σε σύγκριση με το 2024, όταν η τεχνολογία ήταν σαφώς πιο περιορισμένη.

Παρά το γεγονός ότι το 55% των ενηλίκων στις 25 χώρες δηλώνει ότι έχει «τουλάχιστον κάποια εμπιστοσύνη» στην ικανότητα της χώρας του να ρυθμίζει την τεχνητή νοημοσύνη, η εικόνα στις ΗΠΑ είναι πιο ανησυχητική: το 47% των ενηλίκων δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση να διαχειριστεί αποτελεσματικά την ΤΝ, ενώ μόλις το 44% εκφράζει «πολύ» ή «κάποια» εμπιστοσύνη — στοιχεία που υποδηλώνουν έντονη κομματική διαίρεση γύρω από το θέμα.

Ο Καναδάς, η Γερμανία και η Ολλανδία κατέγραψαν πολύ υψηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης στην ΤΝ. Το ζήτημα της ρύθμισης της τεχνητής νοημοσύνης έχει γίνει βασικό σημείο διαμάχης στις ΗΠΑ, με τους Ρεπουμπλικάνους νομοθέτες να αντιστέκονται στην ψήφιση ουσιαστικών κανόνων.

Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει να εντείνει τις προσπάθειες αποδομώντας τους λίγους υπάρχοντες κανόνες που είχαν θεσπιστεί κατά τη διάρκεια της προηγούμενης διοίκησης, επιτρέποντας στην βιομηχανία να εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα σε κάθε πτυχή της ζωής μας.

Futurism