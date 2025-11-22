Τι θα συνέβαινε αν μέναμε χωρίς ίντερνετ για μια ημέρα;

Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς ίντερνετ για μια μέρα; Το ερώτημα επανέρχεται στο προσκήνιο μετά από το μερικό blackout που προκάλεσε πρόβλημα της Cloudflare την περασμένη εβδομάδα αλλά και το πρόσφατο κρασάρισμα της Amazon Web Services.

Και μπορεί οι περισσότεροι να απαντούν ελαφρά τη καρδία «ναι», ωστόσο ένα blackout δεν σημαίνει μόνο ότι δεν θα έχουμε πρόσβαση σε κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες ψυχαγωγίας.

Για παράδειγμα: έχετε μετρητά έκτακτης ανάγκης για να ψωνίσετε στο σούπερ μάρκετ; Γιατί ATM δεν θα λειτουργούν, οι κάρτες σας το ίδιο, ενώ δεν θα υπάρχει και δυνατότητα μεταφοράς χρημάτων.

Δεν θα δουλεύει επίσης το GPS ενώ προβλήματα θα αντιμετωπίσουν και οι τηλεπικοινωνίες -κινητές και σταθερές. Σοβαρά ζητήματα θα είχαν επίσης τα δίκτυα ηλεκτροδότησης, οι υπηρεσίες πρώτης ανάγκης, τα νοσοκομεία και όλες οι εφαρμογές ασφαλείας -οικιακές και μη.

Καθηλωμένα θα παρέμεναν και τα αεροσκάφη, καθώς πολλά συστήματά τους βασίζονται σε διαδικτυακές εφαρμογές.

Το κόστος ενός ημερήσιου black out παγκοσμίως θα άγγιζε τα 43 δισ. δολάρια, κάτι που σημαίνει ότι ο «λογαριασμός» για την Ελλάδα θα ανερχόταν σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το internet shutdown του 2019 κόστισε στις ΗΠΑ 7,3 δισ. δολάρια.

Tι ανησυχεί τους ειδικούς

Θα επιβιώσουμε αν μείνουμε μία ή και περισσότερες ημέρες χωρίς ίντερνετ; Φυσικά, και ας είναι υψηλό το οικονομικό κόστος.

Ειδικοί ασφαλείας του διαδικτύου, όμως, διαπιστώνουν ότι το τελευταίο διάστημα παρουσιάζονται τακτικά γενικευμένα προβλήματα και ζητούν να ληφθούν μέτρα για να αποφευχθούν σοβαρότερα blackout στο μέλλον.

Το διαδίκτυο είναι ευάλωτο κυρίως επειδή τεχνολογικοί – κολοσσοί λειτουργούν ως «ομπρέλες» πολλών υπηρεσιών, κάτι που σημαίνει ότι ένα τεχνολογικό κεντρικό τεχνολογικό πρόβλημα θα επηρεάσει στη συνέχεια μεγάλο αριθμό πελατών. Πολύ συχνά, όπως εξηγούν ειδικοί ασφαλείας, οι εταιρείες βάζουν όλα τους τα… αυγά στο ίδιο καλάθι -ή πιο συγκεκριμένα στο ίδιο «σύννεφο».

Αυτό συνέβη άλλωστε πρόσφατα στην περίπτωση της AWL.

«Το ίντερνετ είχε αρχικά σχεδιαστεί για να είναι αποκεντρωμένο και ανθεκτικό αλλά το σημερινό διαδικτυακό οικοσύστημα είναι συγκεντρωμένο σε πολύ μικρό αριθμό cloud. Και όταν ένα από αυτά αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, τότε ο αντίκτυπος είναι εκτεταμένος» δήλωσε πρόσφατα ο Rob Jardin, επικεφαλής κυβερνοασφάλειας στην εταιρεία NymVPN.

Με τη σειρά του, ο Μάικ Τσαπλ, ειδικός κυβερνασφάλειας και καθηγητής πληροφορικής στο πανεπιστήμιο Notre Dame Mendoza College of Business, δήλωσε στο CNNi:

«…Είναι μάλιστα απίστευτο που τα cloud δουλεύουν στην κλίμακα που δουλεύουν χωρίς πιο συχνές αναταράξεις… Ο λόγος για τον οποίο τα γεγονότα αυτά λαμβάνουν τέτοια δημοσιότητα είναι επειδή έχουν μεγάλο αντίκτυπο… Αν μια μόνο εταιρεία αντιμετωπίσει προβλήματα με τα δεδομένα της, αυτό προκαλεί προβλήματα μόνο στις δικές του υπηρεσίες και τα προϊόντα».

Τι μπορεί να… γονατίσει το διαδίκτυο

Και τι μπορεί να… γονατίσει το διαδίκτυο; Δυστυχώς για εμάς πολλά πράγματα, μεταξύ των οποίων καρχαρίες, ηλικιωμένες γιαγιάδες σε χωριά ή και αυταρχικές κυβερνήσεις.

Ποιες ήταν όμως οι χειρότερες ψηφιακές κρίσεις των τελευταίων ετών και τι τις προκάλεσε;

19 Ιουλίου του 2024, η μέρα που κράσαραν 8,5 εκατομμύρια υπολογιστές:

Την Παρασκευή 19 Ιουλίου του 2024, ο πλανήτης βρέθηκε αντιμέτωπος με τη χειρότερη ψηφιακή κρίση όλων των εποχών. Μια προβληματική ανανέωση ασφαλείας του κολοσσού κυβερνασφάλειας CrowdStrike κράσαρε 8,5 εκατομμύρια υπολογιστές ανά τον κόσμο. Αεροπορικές εταιρείες αναγκάστηκαν να ακυρώσουν πάνω από 46.000 πτήσεις μέσα σε μια μόλις ημέρα, νοσοκομεία ακύρωσαν επεμβάσεις, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στις ΗΠΑ αντιμετώπισαν σοβαρότατα προβλήματα λειτουργίας και οι πληρωμές με πιστωτικές κάρτες γινόντουσαν με δυσκολία στη Νέα Υόρκη. Η Microsoft και η CrowdStrike έκαναν αγώνα δρόμου για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, ωστόσο «αναταράξεις» σημειώνονταν για αρκετές ημέρες.

Το blackout του 1997: Ένα από τα πρώτα μεγάλα black out του διαδικτύου σημειώθηκε το 1997 λόγω τεχνικού ζητήματος της Network Solutions Inc. -μιας εταιρείας αδειοδότησης ονομάτων για ιστοσελίδες. Σύμφωνα με τους New York Times, ένα λάθος σε βάση δεδομένων «γκρέμισε» όλες τις ιστοσελίδες με κατάληξη .com ή .net, δηλαδή περίπου ένα εκατομμύριο σελίδες. Και μπορεί ο αριθμός αυτός να μοιάζει μικρός σήμερα, εκεί την εποχή όμως επρόκειτο για ένα σημαντικό κομμάτι του διαδικτύου. Χρήστες δεν είχαν πρόσβαση στα email τους, οι αναζητήσεις δεν οδηγούσαν πουθενά και αρκετές επιχειρήσεις δεν μπορούσαν να έρθουν σε επαφή με τους πελάτες τους. Ειδικοί του χώρου, όμως, εκτιμούν ότι τελικώς οι ζημιές αυτού του blackout ήταν περιορισμένες.

Γιαγιά εναντίον… ίντερνετ το 2011: Το διαδίκτυο παραμένει εξαιρετικά ευάλωτο, κάτι που αποδείχτηκε μάλιστα με τον πλέον… τρανταχτό τρόπο το 2011 όταν μια 75χρονη γυναίκα άφησε χωρίς ίντερνετ 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους! Η 75χρονη έψαχνε για χάλκινους σωλήνες κοντά στο χωριό Ksani της Γεωργίας και με μια τσάπα έκοψε καλώδιο που έδινε ίντερνετ στην Αρμενία. Η γυναίκα, που συνελήφθη αλλά αφέθηκε ελεύθερη λόγω ηλικίας, είπε αργότερα στους δημοσιογράφους: «Δεν έχω ιδέα τι είναι το ίντερνετ». Μερικά χρόνια αργότερα, ολόκληρη η Ζιμπάμπουε έμεινε χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο όταν ένα τρακτέρ κατέστρεψε καλώδιο στη Νότιο Αφρική.

Συνήθεις ύποπτοι και οι… καρχαρίες: Οι καρχαρίες -και τα μπαρακούντα- έχουν μια μυστηριώδη… αγάπη για υποβρύχια καλώδια, τα οποία καταστρέφουν τακτικά με τα δόντια τους. Ειδικοί του χώρου εξηγούν ότι καρχαρίες και άλλα ψάρια έχουν καταστρέψει πολλάκις τέτοια καλώδια όχι μόνο του διαδικτύου αλλά και τηλεφωνικά ή τηλέγραφου. Τα δόντια τους μπορούν να διαπεράσουν τη μόνωση γύρω από τα καλώδια και καταστρέφουν τις συνδέσεις. Σύμφωνα με έκθεση του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών, οι πρώτες καταγραφές τέτοιων περιστατικών έγιναν το 1964. Όπως γράφει το BBC, η Google πλέον τυλίγει όλα τα υποβρύχια καλώδιά της με ένα υλικό που μοιάζει με το κέβλαρ, σε μια προσπάθεια να σταματήσει τους καρχαρίες από το να τα καταστρέφουν.

Πηγή: cnn.gr