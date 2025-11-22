Δυο «ξένοι» στην ίδια πόλη: Επίθεση φιλίας Τράμπ στο νέο Δήμαρχο της Νέας Υόρκης Μαμντάνι

Άφωνοι έμειναν οι δημοσιογράφοι στο Οβάλ Γραφείο από το θερμό κλίμα της συνάντησης Τραμπ- Μαμντάνι. Ο πρόεδρος Τράμπ, συναντήθηκε για πρώτη φορά με τον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι ενώ τίποτα δε θύμιζε τα πυρά που εξαπέλυαν οι δυο πολιτικοί αντίπαλοι το περασμένο διάστημα. Ο Αμερικανός πρόεδρος, τον συνεχάρη για την εκλογή του, και οι δύο άνδρες επικεντρώθηκαν στο θέμα της αντιμετώπισης του υψηλού κόστους διαβίωσης.

Βουνό με βουνό δε σμίγει. Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ και ο εκλεγμένος δήμαρχος Νέας Υόρκης Ζοράν Μαμντάνι συναντήθηκαν στο οβάλ γραφείο παρά την πολιτική τους κόντρα για θέματα κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής.

«Μόλις είχαμε μια σπουδαία συνάντηση πολύ καλή, πολύ παραγωγική συνάντηση. Έχουμε ένα κοινό. Θέλουμε αυτή την πόλη που αγαπούμε να τα πάει πολύ καλά», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Ήταν μια παραγωγική συνάντηση που επικεντρώθηκε σε ένα μέρος που θαυμάζουμε και αγαπάμε από κοινού, την Νέα Υόρκη, και στην ανάγκη να καταφέρουμε προσιτότητα για τους νεοϋορκέζους», ανέφερε από την πλευρά του ο Μαμντάνι.

Ο δημοκρατικός σοσιαλιστής Μαμντάνι και ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος άφησαν τις διαφορές τους κατά μέρος και επικεντρώθηκαν στα προβλήματα κόστους ζωής που ο Μαμντάνι υπόσχεται να καταπολεμήσει.

«Μιλήσαμε για κάποια θέματα που έχουμε κοινή θέση. Όπως τη στέγαση και την ανέγερση κατοικιών τιμές τροφίμων», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Ζοράν Μαμντάνι έκανε την απόλυτη ανατροπή στην κούρσα για την δημαρχία της νέας Υόρκης. Οργώνοντας κάθε γειτονιά της πόλης, κατάφερε να γίνει ο εκπρόσωπος εκατομμυρίων Νεοϋορκέζων που πιέζονται από την ακρίβεια και την έλλειψη στέγασης.

«Πάγωμα ενοικίων, δωρεάν μετακίνηση με λεωφορεία, καθολική παιδική φροντίδα και φτηνότερα τρόφιμα. Το όνομά μου είναι Ζοράν Μαμντάνι», δήλωνε ο Μαμντάνι ο εκλεγμένος δήμαρχος της Νέας Υόρκης.

«Είναι κομμουνιστής! Θα πάμε σε κομμουνιστική… Είναι τόσο άσχημο αυτό για την Νέα Υόρκη» σημείωνε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

το κόστος ζωής που απασχολεί όλο και περσότερους Αμερικανούς φαίνεται πως αποτέλεσε το κοινό έδαφος για τους δυο πολιτικούς αντιπάλους που έχουν ανταλλάξει συχνά βαριές χαρακτηρισμούς.

Ο χρόνος θα δείξει εάν η νέα Υόρκη είναι αρκετά μεγάλη για την πολιτική ενός σοσιαλιστή δημάρχου από το queens και έναν πρόεδρο μεγιστάνα του Ρίαλ Εστέϊτ από το Μανχάταν.

