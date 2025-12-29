Η Apple βγάζει το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone και διέρρευσε η πρώτη του φωτό

Το «iPhone Fold» ενδεχομένως θα κυκλοφορήσει το 2026, με τον Jon Prosser, τον γνωστό για τις διαρροές του για την Apple, YouTuber, μοιράστηκε μια φωτό που υποστηρίζει ότι απεικονίζει την πρώτη αναδιπλούμενη συσκευή της Apple.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο κανάλι του στο YouTube, FrontPageTech, ο κ. Prosser δείχνει το πώς μπορεί να μοιάζει η πολυαναμενόμενη συσκευή.

«Την επόμενη χρονιά θα δείτε μόνο τρία νέα iPhone», εξηγεί στην αρχή του βίντεο.

«Το iPhone 18 Pro, το iPhone 18 Pro Max, α, και εεε… αυτό. Αυτό είναι το ολοκαίνουργιο iPhone Fold και πιθανότατα είναι το επόμενο iPhone σου.»

Πώς θα είναι το αναδιπλούμενο iPhone

Η Apple πειραματίστηκε με διάφορα σχέδια για το αναδιπλούμενο κινητό της, αλλά τελικά κατέληξε στο στιλ βιβλίου, σύμφωνα με τον Prosser.

Αν αυτό αληθεύει, η Apple ετοιμάζεται να ανταγωνιστεί την Samsung και την Google, οι οποίες κυκλοφόρησαν και οι δύο τα δικά τους αναδιπλούμενα τηλέφωνα τύπου βιβλίου - το Samsung Galaxy Z Fold 7 και το Google Pixel 10 Pro Fold - το 2025.

Η διαρροή έχει ενθουσιάσει χιλιάδες θαυμαστές της Apple στα σχόλια, με κάποιον να γράφει: «Αυτό είναι το χριστουγεννιάτικο δώρο που περίμενα».

Μάλιστα, ο Prosser ισχυρίζεται ότι η Apple έχει βρει τον τρόπο να προσπεράσει το αδύναμο σημείο των αναδιπλούμενων κινητών, ένα πρόβλημα που δεν έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν η Samsung και η Google και αυτό δεν είναι άλλο από την γραμμή στο σημείο που το κινητό... κλείνει.

Εξωτερικά το κινητό θα μοιάζει σχεδόν με ένα τυπικό iPhone με πάχος περίπου 9 χιλιοστά.

«Αυτό είναι σχετικά λεπτό, δεδομένου ότι όταν το ξεδιπλώσετε, θα σας υποδεχτεί μια οθόνη 7,8 ιντσών παρόμοια με αυτή ενός iPad», προσέθεσε.

«Το πάχος του είναι 4,5 χιλιοστά – είναι λίγο τρελό.»

Φυσικά, ένα από τα χαρακτηριστικά που θα ενδιαφέρουν περισσότερο τους χρήστες είναι η κάμερα.

Σύμφωνα με τον YouTuber, θα υπάρχουν συνολικά τέσσερις κάμερες – μία εξωτερική, δύο οπίσθιες και μία εσωτερική.

Η μεγάλη αλλαγή στο αναδιπλούμενο iPhone και η τρελή τιμή του

Εν τω μεταξύ, ένα από τα πιο ασυνήθιστα φημολογούμενα χαρακτηριστικά είναι η επιστροφή του Touch ID, αντί του Face ID. «Όσον αφορά την ασφάλεια, το Touch ID θα επιστρέψει, ακριβώς στο κουμπί λειτουργίας, αλλά στο πάνω μέρος του τηλεφώνου».

«Τα μόνα διαθέσιμα χρώματα θα είναι το μαύρο και το άσπρο», προσέθεσε.

Οσο για την τιμή, θα είναι πάρα πολύ ακριβό. «Μιλάμε για κάτι της τάξης των 2.000–2.500 δολαρίων», πρόσθεσε.

Πηγή: iefimerida.gr