Η Γαλλία απαγορεύει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15

Η Γαλλία θα κάνει μια νέα προσπάθεια να προστατεύσει τα παιδιά από τον υπερβολικό χρόνο μπροστά σε οθόνες, προτείνοντας την απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών έως τον επόμενο Σεπτέμβριο, σύμφωνα με ένα σχέδιο νόμου που είδε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι το κοινοβούλιο θα πρέπει να ξεκινήσει τη συζήτηση για μια τέτοια πρόταση τον Ιανουάριο.

Η Αυστραλία επέβαλε αυτόν τον μήνα απαγόρευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών, σε μια παγκόσμια πρωτιά.

«Πολλές μελέτες και εκθέσεις επιβεβαιώνουν πλέον τους διάφορους κινδύνους που προκαλούνται από την υπερβολική χρήση ψηφιακών οθονών από εφήβους», αναφέρει το γαλλικό σχέδιο.

Τα παιδιά με απεριόριστη πρόσβαση στο διαδίκτυο εκτέθηκαν σε «ακατάλληλο περιεχόμενο» και θα μπορούσαν να υποστούν κυβερνοπαρενόχληση ή να βιώσουν αλλαγές στα πρότυπα ύπνου τους, δήλωσε η κυβέρνηση.

Το σχέδιο νόμου έχει δύο άρθρα. Το ένα θα καθιστούσε παράνομη «την παροχή από μια διαδικτυακή πλατφόρμα μιας διαδικτυακής υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης σε ανήλικο κάτω των 15 ετών». Το δεύτερο ζητά την απαγόρευση της χρήσης κινητών τηλεφώνων στα γυμνάσια και τα λύκεια.

Η απαγόρευση χρήσης κινητών τηλεφώνων σε νηπιαγωγεία και γυμνάσια τέθηκε σε ισχύ το 2018, αλλά σπάνια εφαρμόζεται.

ΚΥΠΕ