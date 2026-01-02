Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Επιστήμη και Τεχνολογία

H Νeuralink του Ίλον Μασκ ξεκινά παραγωγή συσκευών διασύνδεσης εγκεφάλου με τον υπολογιστή

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το εμφύτευμα έχει σχεδιαστεί για να βοηθά άτομα με παθήσεις όπως τραυματισμός νωτιαίου μυελού. Ο πρώτος ασθενής το χρησιμοποίησε για να παίξει βιντεοπαιχνίδια, να περιηγηθεί στο διαδίκτυο, να δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να μετακινήσει έναν κέρσορα σε φορητό υπολογιστή.

Η εταιρεία εμφυτευμάτων εγκεφάλου Neuralink, του μεγιστάνα Ίλον Μασκ, θα ξεκινήσει παραγωγή μεγάλου όγκου συσκευών διασύνδεσης εγκεφάλου-υπολογιστή και θα προχωρήσει σε μια πλήρως αυτοματοποιημένη χειρουργική επέμβαση το 2026, ανέφερε ο Μασκ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Η ίδια η εταιρεία Neuralink δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχόλιο. 

Το εμφύτευμα έχει σχεδιαστεί για να βοηθά άτομα με παθήσεις όπως τραυματισμός νωτιαίου μυελού. Ο πρώτος ασθενής το χρησιμοποίησε για να παίξει βιντεοπαιχνίδια, να περιηγηθεί στο διαδίκτυο, να δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να μετακινήσει έναν κέρσορα σε φορητό υπολογιστή.

Η εταιρεία ξεκίνησε δοκιμές σε ανθρώπους του εμφυτεύματος εγκεφάλου της το 2024, αφού αντιμετώπισε ανησυχίες για την ασφάλεια που έθεσε η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ, η οποία είχε αρχικά απορρίψει την αίτησή της το 2022.

Η Neuralink δήλωσε τον Σεπτέμβριο ότι 12 άτομα παγκοσμίως με σοβαρή παράλυση έχουν λάβει τα εμφυτεύματα εγκεφάλου της και τα χρησιμοποιούν για να ελέγχουν ψηφιακά και φυσικά εργαλεία μέσω της σκέψης. Εξασφάλισε επίσης 650 εκατομμύρια δολάρια σε έναν γύρο χρηματοδότησης τον Ιούνιο.

ΚΥΠΕ

Tags

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα