Δήμος Αραδίππου: Αυτά είναι τα μέτρα που λαμβάνει για βοήθεια προς τους πληγέντες κτηνοτρόφους - Το παράπονο του Χριστόδουλου Πάρτου

Σειρά προληπτικών μέτρων προκειμένου να περιοριστεί, όσο το δυνατόν γίνεται, η εξάπλωση της νόσου του αφθώδους πυρετού, αποφάσισε σήμερα το πρωί σ’ έκτακτη συνεδρία της η ολομέλεια του δημοτικού συμβουλίου Αραδίππου, στην παρουσία και επηρεαζόμενων κτηνοτρόφων της περιοχής.

Το μεγάλο στοίχημα που καλούνται να κερδίσουν οι δημοτικές Αρχές, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, είναι ν’ αποφευχθεί η ολοκληρωτική καταστροφή στην κτηνοτροφική παραγωγή και στην αγροτική οικονομία ευρύτερα. Ειδικά στην Αραδίππου και στην Αθηένου, όπου λειτουργούν οι μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής γάλακτος στην Κύπρο, έχει σημάνει συναγερμός. Κατά τη σύσκεψη στο Δήμο Αραδίππου πάρθηκαν μέτρα που θεωρούνται βοηθητικά ως προς την εξομάλυνση των προβλημάτων που προκάλεσαν τα κρούσματα αφθώδους πυρετού.

Όπως είπε ο δήμαρχος Χριστόδουλος Πάρτου μετά το πέρας της σύσκεψης, τα μέτρα που αποφασίστηκαν αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τους κτηνοτρόφους του δήμου, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Κελιών και Τρούλλων, οι οποίοι ήδη βιώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις αυτής της κατάστασης.

Τα μέτρα αφορούν την άμεση κατασκευή τροχόλουτρων και δεξαμενών απολύμανσης, ενώ έχουν επιλεγεί και οι χώροι όπου θα τοποθετηθούν, την προμήθεια των αναγκαίων ποσοτήτων νερού προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους (Τμήμα Γεωργίας, Πυροσβεστική Υπηρεσία) στο πλαίσιο των ψεκασμών οχημάτων που γίνονται, ενώ αποφασίστηκε η αγορά και η επίσπευση της χρήσης ειδικών σφουγγαριών στο πλαίσιο των απολυμάνσεων.

Όπως εξήγησε ο Δήμαρχος Αραδίππου, τα σφουγγάρια αυτά θα τοποθετηθούν σε σημεία όπου δεν θα λειτουργούν δεξαμενές απολύμανσης και τούτο, όπως είπε, διότι η λειτουργία δεξαμενών απολύμανσης θα πάρει κάποιο χρόνο. Επίσης, το δημοτικό συμβούλιο Αραδίππου αποφάσισε την αποκοπή όλων των δρόμων που οδηγούν προς τις κτηνοτροφικές περιοχές του δήμου. Θα παραμείνει ανοικτή μονάχα μία είσοδος – έξοδος, ώστε να γίνεται αποτελεσματικότερος έλεγχος όσων εισέρχονται και εξέρχονται των περιοχών αυτών.

«Ελπίζουμε ότι θα προλάβουμε την εξάπλωση του αφθώδους πυρετού. Ο Δήμος Αραδίππου στέκεται δίπλα στους κτηνοτρόφους της περιοχής και ότι μπορεί να κάνει για να βοηθήσει τον κλάδο θα το πράξει. Ελπίζουμε να βγούμε νικητές σ’ αυτό το μεγάλο πρόβλημα που μας έχει προκύψει. Δεν είναι πρόβλημα μόνο της Αραδίππου, αλλά θα έχει αλυσιδωτές, αρνητικές εξελίξεις σ’ όλη την Κύπρο και στην οικονομία του τόπου εφόσον δεν παρθούν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα», σημείωσε ο δήμαρχος.

Το παράπονο

Περαιτέρω, ο Χρ. Πάρτου επισήμανε ότι ο Δήμος Αραδίππου θα έπρεπε να ήταν παρών στις δύο συσκέψεις που έγιναν από πλευράς κράτους για να εξεταστούν θέματα που αφορούν τον αφθώδη πυρετό. Και τούτο, όπως ανέφερε, διότι είναι ένας δήμος που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα καθότι διαθέτει μεγάλης έκτασης κτηνοτροφική περιοχή. «Θα έπρεπε να είμαστε παρόντες, ούτως ώστε να πάρουμε αποφάσεις για τη δική μας περιοχή, και όχι να παίρνουν άλλοι αποφάσεις για εμάς. Θα μπορούσαμε να είμαστε εκεί, να πούμε τις ιδέες και τις εισηγήσεις μας», είπε με νόημα.

Ο κ. Πάρτου δήλωσε ότι μέχρι σήμερα, Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου, η ενημέρωση που υπάρχει είναι ότι μία κτηνοτροφική μονάδα στους Τρούλλους και μία στην Αραδίππου παρουσίασαν κρούσματα αφθώδους πυρετού, προσθέτοντας πως υπάρχει στενή συνεργασία με τον Δήμο Αθηένου, με το οποίο έχουν συναποφασιστεί κάποια προληπτικά μέτρα σε συγκεκριμένους δρόμους που ενώνουν κτηνοτροφικές περιοχές των δύο δήμων.

Οικονομική - ψυχολογική στήριξη

Ερωτηθείς κατά πόσον ο Δήμος Αραδίππου προτίθεται να στηρίξει οικονομικά τους κτηνοτρόφους που επηρεάστηκαν από τον αφθώδη πυρετό, ο δήμαρχος είπε ότι το ζήτημα αυτό θα εξεταστεί στο δημοτικό συμβούλιο. «Δεν νομίζω, όμως, ότι η οικονομική στήριξη από το Δήμο Αραδίππου θα είναι αρκετή για ν’ ανακουφίσει τους κτηνοτρόφους. Η ουσιαστική οικονομική στήριξη στους πληγέντες κτηνοτρόφους θα πρέπει να έλθει από το κράτος. Το κράτος πρέπει να έλθει αρωγός, διότι δεν μιλάμε μόνο για απώλειες χιλιάδων ζώων, μιλάμε και για μεγάλες απώλειες κέρδους. Ίσως θα πάρει περισσότερο από ένα χρόνο για να επανέλθει στην ομαλότητα η κτηνοτροφία στην περιοχή μας, μέχρι να αγοραστούν νέα ζώα και ν’ αρχίσουν να παράγουν γάλα», σημείωσε ο κ.Πάρτου, λέγοντας ότι ήδη οι κτηνοτρόφοι της Αραδίππου εξέφρασαν την μεγάλη τους ανησυχία προς τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τις δυσκολίες που υπάρχουν ως προς την έγκαιρη εξεύρεση και αγορά νέων ζώων μετά τη θανάτωση των δικών τους ζώων. Παρατήρησε, δε, πως δεν είναι μόνο οικονομική στήριξη που χρειάζονται οι κτηνοτρόφοι, αλλά και ψυχολογική στήριξη διότι είναι καταβεβλημένοι.