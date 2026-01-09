Είναι προϊόν ΑΙ το βίντεο που διέρρευσε ο λογαριασμός «Emily Thompson» στο Χ; To Fact-Check Cyprus απαντά

Ένα βίντεο που δημοσιεύθηκε στις 8 Ιανουαρίου 2026 στην πλατφόρμα Χ προκάλεσε έντονο προβληματισμό και σωρεία αντιδράσεων, με το ερώτημα της αυθεντικότητάς του να βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης σε Κύπρο και Ελλάδα. Το υλικό, το οποίο παρουσιάζεται ως διαρροή, περιλαμβάνει αποσπάσματα συνομιλιών με πολιτικά και οικονομικά πρόσωπα, τα οποία ερμηνεύονται από μερίδα μέσων ενημέρωσης ως αναφορές σε ζητήματα προεκλογικής χρηματοδότησης που αφορούν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Σε αυτό το περιβάλλον σύγχυσης και έντονης αναπαραγωγής, το Fact Check Cyprus επιχειρεί να απαντήσει στο κρίσιμο ερώτημα κατά πόσο το βίντεο είναι αυθεντικό ή αν πρόκειται για υλικό που έχει υποστεί επεξεργασία, αποσπασματική παρουσίαση ή ερμηνεία εκτός πλαισίου, εξετάζοντας τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα τεχνικά και δημοσιογραφικά δεδομένα.

Σύμφωνα με το Fack Check Cyprus, βίντεο που δημοσιεύθηκε στις 8 Ιανουαρίου 2026 στο Χ έχει προκαλέσει έντονα ερωτήματα καθώς και πληθώρα αντιδράσεων στο διαδίκτυο και στα μέσα ενημέρωσης σε Κύπρο και Ελλάδα. Στις εικόνες του βίντεο καταγράφονται συνομιλίες με διάφορα δημόσια και οικονομικά πρόσωπα της Κύπρου, μεταξύ των οποίων ο διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ο πρώην υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης και ο CEO του ομίλου Cyfield Γιώργος Χρυσοχόος.

Πολλά ελληνόφωνα κυπριακά και ελληνικά μέσα ενημέρωσης διατυπώνουν ερωτήματα σχετικά με τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη κατά τις προεδρικές εκλογές του 2023.

Το βίντεο παρουσιάζεται ως «διαρροή» και αναπαράχθηκε από λογαριασμό στο Χ με την ονομασία «Emily Thompson», ο οποίος αυτοπαρουσιάζεται ως «ανεξάρτητη αναλύτρια».

Τι γνωρίζουμε

Αντίστροφη αναζήτηση του βίντεο δεν απέδωσε κανένα αποτέλεσμα.

Παράλληλα, το βίντεο και αρκετά αποσπάσματα, στα οποία εμφανίζονται πολιτικά και οικονομικά πρόσωπα, ελέγχθηκαν με εργαλεία ανίχνευσης τεχνητής νοημοσύνης και deepfake, συγκεκριμένα μέσω των πλατφορμών Hive Moderation και InVID-WeVerify. Οι έλεγχοι αυτοί δεν εντόπισαν σαφή ή πειστικά στοιχεία τεχνητής δημιουργίας (AI ή deepfake), ιδίως στα σημεία όπου εμφανίζονται τα πρόσωπα που καταγράφονται.





Όσον αφορά την προέλευση της ανάρτησης, και βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών στην πλατφόρμα Χ, ο λογαριασμός που δημοσίευσε το βίντεο, με την ονομασία Emily Thompson, είναι ενεργός από το 2022 και δηλώνει έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστούν δημόσια και επαληθεύσιμα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την πραγματική ταυτότητα του προσώπου πίσω από τον λογαριασμό.

Ωστόσο, διαδικτυακή έρευνα εντόπισε προφίλ με το ίδιο όνομα στον ιστότοπο eurasiareview.com, το οποίο επίσης παρουσιάζεται ως «ανεξάρτητη αναλύτρια», χωρίς να είναι δυνατό να επιβεβαιωθεί με βεβαιότητα ότι πρόκειται για το ίδιο άτομο.

Σε αυτό το στάδιο, δεν έχει καταστεί δυνατός ο προσδιορισμός του κατά πόσον το βίντεο έχει υποστεί μοντάζ ή έχει παρουσιαστεί εκτός πλαισίου, ούτε αν ορισμένα αποσπάσματα έχουν επιλεγεί μερικώς ή με συγκεκριμένη κατεύθυνση. Η έλλειψη πρόσβασης στο πλήρες οπτικοακουστικό υλικό και στις ακριβείς συνθήκες καταγραφής δεν επιτρέπει την πλήρη αξιολόγηση της συνοχής των συνομιλιών ή του πλαισίου στο οποίο πραγματοποιήθηκαν.

Με βάση τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία, το βίντεο δεν εμφανίζει εμφανή τεχνικά ίχνη χειραγώγησης μέσω τεχνητής νοημοσύνης, ωστόσο το πλαίσιο παραγωγής του, το ενδεχόμενο μοντάζ και η ακριβής ταυτότητα των δημιουργών του δεν μπορούν να προσδιοριστούν με βεβαιότητα.