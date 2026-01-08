Ρωσικό δάκτυλο βλέπει η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη πίσω από το βίντεο: «Είναι κακόβουλο, αποτελεί προϊόν μοντάζ»

Τοποθετήθηκε η κυβέρνηση για το βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αφορά χρηματοδοτήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, μέσω γραπτής δήλωσης του Κυβερνητικού Εκπρόσωπου Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη.

Ο κ. Λετυμπιώτης, ανέφερε ότι «το βίντεο, στη βάση της πρώτης αξιολόγησης της αρμόδιας Υπηρεσίας του κράτους, χαρακτηρίζεται ως κακόβουλο και αποτελεί προϊόν μοντάζ». Όπως προστίθεται, «το υλικό επιχειρεί να πλήξει μέσω ψευδών, παραπλανητικών ισχυρισμών και αυθαίρετων συμπερασμάτων την εικόνα της Κυβέρνησης και της χώρας».

Πηγή από τον περίγυρο του Προεδρικού δήλωσε στον «Π» ότι πίσω από το βίντεο κρύβεται ρωσικό δάκτυλο».

Το βίντεο εμφανίζεται ως «διαρροή» και περιλαμβάνει συνομιλίες που φέρονται να είχαν πρόσωπα του περιβάλλοντος του Προέδρου, δημιουργώντας ερωτήματα για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2023 και για πρόσβαση στο Προεδρικό. Η προέλευσή του και η αυθεντικότητά του διερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σημειώνεται ότι κόμματα όπως το ΑΚΕΛ και το ΔΗΚΟ έχουν ζητήσει εξηγήσεις για το περιεχόμενο του βίντεο, ενώ η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου ευχήθηκε να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και ζήτησε από τις αρχές να πράξουν το αυτονόητο.

Το ζήτημα συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να διερευνούν το υλικό και τις συνθήκες της διαρροής.

Δείτε το βίντεο: