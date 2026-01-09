Βίντεο ρίχνει σκιές στο Προεδρικό για διαφθορά

Το οκτάλεπτο βίντεο που δημοσιεύθηκε χθες, περιλαμβάνει φερόμενες συνομιλίες συνεργατών του Προέδρου και επιχειρηματιών με ξένους επενδυτές, οι οποίες, σύμφωνα με τους δημιουργούς του, έγιναν με κρυφή κάμερα. Σε αυτές φέρονται να συζητούνται εισφορές σε μετρητά για την προεκλογική εκστρατεία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη το 2023 και το 2028, καθώς και τρόποι άσκησης επιρροής και «αγοράς πρόσβασης», από την εξασφάλιση αδειών μέχρι την αφαίρεση προσώπων από λίστες κυρώσεων.

Εξαγορά πρόσβασης και επιρροής

Συγκεκριμένα το βίντεο, που κυκλοφόρησε χθες το απόγευμα μέσω της πλατφόρμας Χ, δείχνει τους φερόμενους επενδυτές να συνομιλούν με τρία πρόσωπα υψηλού προφίλ για το πώς μπορούν να κάνουν εισφορές ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στο Προεδρικό Μέγαρο.

Δύο από τους τρεις, ο πρώην υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης και ο CEO του κατασκευαστικού ομίλου Cyfield Γιώργος Χρυσοχόος, επιβεβαίωσαν στον «Πολίτη» ότι συναντήθηκαν με άτομα που παρουσιάστηκαν ως Ολλανδοί επενδυτές, προκειμένου να συζητήσουν επενδυτικές ευκαιρίες, τον περασμένο Νοέμβριο.

Διαβάστε επίσης:

Σύμφωνα με τον κ. Λακκοτρύπη, ενήργησε ως σύμβουλος για ολλανδική εταιρεία με την επωνυμία «Stratix Wealth», η οποία φερόταν να ενδιαφέρεται να επενδύσει €150 εκατ. στον ενεργειακό τομέα στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού της Cyfield.

Τόσο ο κ. Λακκοτρύπης όσο και ο κ. Χρυσοχόοςυποστηρίζουν ότι το βίντεο είναι προϊόν χειραγώγησης, με διαφορετικές συνομιλίες να έχουν συρραφεί εκτός πλαισίου. Ο κ. Λακκοτρύπης κατέθεσε επίσης χθες βράδυ καταγγελία στην Αστυνομία. Το τρίτο πρόσωπο που εμφανίζεται στο βίντεο, ο διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Χαράλαμπος Χαραλάμπους, δεν απάντησε σε επανειλημμένες κλήσεις μας για σχόλιο. Πηγές πάντως κοντά στην κυβέρνηση έκαναν λόγο για ρωσικό αποτύπωμα πίσω από το βίντεο.

Το περιεχόμενο του βίντεο

Το βίντεο σκιαγραφεί ένα θολό πλέγμα επιχειρηματικών και πολιτικών επιρροών που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, διαπερνά τους διαδρόμους του Προεδρικού Μεγάρου, υπό το πρόσχημα δωρεών και προσφορών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (CSR), εγείροντας σοβαρά ζητήματα διαφάνειας και σύγκρουσης συμφερόντων.

Η κάτοχος του λογαριασμού Emily Thompson (@EmilyTanalyst), η οποία δηλώνει αναλύτρια και λέκτορας με κύριο αντικείμενο την αμερικανική εσωτερική και εξωτερική πολιτική, ανέφερε ότι έλαβε ένα «εκρηκτικό βίντεο» που «αποκαλύπτει τον σκιώδη μηχανισμό εξεύρεσης μετρητών του Προέδρου της Κύπρου».

Οι δημιουργοί του βίντεο παραμένουν άγνωστοι, ενώ ο αφηγητής ξεκινά με βαριές κατηγορίες κατά του Προέδρου Χριστοδουλίδη, υποστηρίζοντας ότι εμφανίστηκε με υποσχέσεις για πάταξη της διαφθοράς αλλά τελικά απλώς εξέλιξε «παλιές, διεφθαρμένες μεθόδους».

Σε απόσπασμα του βίντεο, ο κ. Λακκοτρύπης εμφανίζεται να μιλά σε επενδυτή ο οποίος δεν εμφανίζεται σε κανένα πλάνο, για την ανάληψη του Υπουργείου Εξωτερικών από τον κ. Χριστοδουλίδη το 2018. «Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Με παίρνει συχνά τηλέφωνο, με εμπιστεύεται», φέρεται να λέει, προσθέτοντας ότι ήταν από τους πρώτους που στήριξαν την προεκλογική εκστρατεία του 2023.

Ο πρώην υπουργός φέρεται στη συνέχεια να αναφέρεται στο ανώτατο όριο του ενός εκατομμυρίου ευρώ για τις προεκλογικές δαπάνες στην Κύπρο, λέγοντας: «Οπότε, κάποιες φορές πρέπει να βασίζονται σε μετρητά, για να μπορέσουν να ξεπεράσουν αυτόν τον προϋπολογισμό».

Ο κ. Λακκοτρύπης εμφανίζεται επίσης να αναφέρεται στον κ. Χαραλάμπους, λέγοντας ότι ο Πρόεδρος τον εμπιστεύεται και «του ανέθεσε τα οικονομικά κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας».

«Για κάποιον όπως ο Νίκος, που δεν έχει κόμμα από πίσω του, δεν είναι εύκολο να βρεθούν τα χρήματα. Για αυτό ο Χαράλαμπος μου είπε, όταν έρθει η ώρα, θα χρειαστούμε χρήματα για την καμπάνια», φέρεται να λέει.

Το βίντεο δείχνει επίσης διαδικτυακή συνομιλία με τον κ. Χαράλαμπο Χαραλάμπους, διευθυντή του γραφείου του Προέδρου και σύγαμπρο του Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος φέρεται να αποκαλεί τον κ. Λακκοτρύπη «πολύ καλό φίλο του Προέδρου» και να εξηγεί στον υποτιθέμενο επενδυτή πώς μπορεί να προσεγγίσει τον Πρόεδρο, αναφερόμενος σε εισφορές για σκοπούς εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Ο κ. Χαραλάμπους φέρεται ακόμη να αναφέρει το παράδειγμα Αμερικανού επενδυτή που συνεισέφερε €500.000 στο κράτος και να υπονοεί ότι μπορεί να του κανονίσει συνάντηση με τον Πρόεδρο, ενώ σημειώνει ότι μπορεί επίσης να βοηθήσει και σε περιπτώσεις γραφειοκρατικών εμποδίων.

Σε άλλο σημείο, ο κ. Λακκοτρύπης φέρεται να αναφέρεται σε έργο που ανέλαβε για φαρμακευτική εταιρεία της οποίας η μητρική περιλαμβάνει πρόσωπα υπό κυρώσεις, λέγοντας ότι μίλησε με τον Πρόεδρο ώστε «η Κύπρος να κρατήσει σκληρή στάση στην ΕΕ» για να μην επιβληθούν κυρώσεις σε συγκεκριμένο άτομο. Πρόσθεσε, σύμφωνα με το βίντεο, ότι διευθέτησε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του προέδρου του φαρμακευτικού ομίλου και του Προέδρου της Δημοκρατίας, αφού προηγουμένως συμβούλευσε τον πρώτο να δωρίσει €75.000.

«Είναι σαν τη φιλενάδα μου»

Το τρίτο πρόσωπο που εμφανίζεται στο βίντεο, ο επιχειρηματίας Γιώργος Χρυσοχόος, απέρριψε τις δηλώσεις που του αποδίδονται, λέγοντας ότι είναι αποσπασματικές και εκτός πλαισίου. Ανέφερε στον «Πολίτη» ότι οι επενδυτές είχαν αρχικά διαδικτυακή συνομιλία μαζί του και στη συνέχεια πρότειναν συνάντηση στο Λονδίνο στα τέλη Νοεμβρίου.

Στο βίντεο, ο κ. Χρυσοχόος εμφανίζεται να μιλάει για κάποιο πρόσωπο: «Μπορώ να του μιλήσω ελεύθερα, τον βλέπω κάθε δύο εβδομάδες», προσθέτοντας ότι μπορεί να τον καλέσει άμεσα και θα απαντήσει. «Η σχέση μας είναι μεγάλο πλεονέκτημα», φέρεται να λέει, ενώ σε άλλο σημείο αναφέρει: «Είναι σαν τη φιλενάδα μου». Ο ίδιος πάντως ο κ. Χρυσοχόος, μιλώντας στον «Π», απέρριψε κατηγορηματικά ότι η συγκεκριμένη αναφορά του αφορούσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά -όπως είπε- μιλά για άλλο πολιτικό πρόσωπο, το οποίο όμως αρνήθηκε να κατονομάσει.

Ο αφηγητής του βίντεο υποστηρίζει ότι η διαφθορά δεν περιορίζεται σε εισφορές για προεκλογικές εκστρατείες αλλά επεκτείνεται και μέσω δωρεών στο Ταμείο του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης της πρώτης κυρίας, Φιλίππας Χριστοδουλίδη.

Σε σχετικό απόσπασμα, ο κ. Λακκοτρύπης ακούγεται να αναφέρεται σε χρηματοδότηση έργων της πρώτης κυρίας, Εξηγεί ότι αρχικά οι επενδυτές συναντούν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στη συνέχεια την Πρώτη Κυρία, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν μπορούν να συνδράμουν σε έργα που ενδεχομένως να έχει ο καθένας από τους δύο, ενώ στο βίντεο δείχνει τον κ. Χρυσοχό να λέει ότι «δίνουμε €10.000 κάθε χρόνο», σημειώνοντας ότι η Cyfield δαπανά συνολικά €250.000 ετησίως για δωρεές, αναφέροντας πως βρίσκεται σε κάθε φιλανθρωπική εκδήλωση που διοργανώνουν ο Πρόεδρος ή η Πρώτη Κυρία.

Ο κ. Χρυσοχόος δήλωσε στον «Π» ότι τα λεγόμενά του έχουν αλλοιωθεί και ότι οι οι 250 χιλιάδες ευρώ είναι ετήσιες δαπάνες της εταιρείας στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και είναι όλα καταγεγραμμένα.

Κυβέρνηση: Υβριδική επίθεση

Σε γραπτή δήλωσή του, ο κ. Λακκοτρύπης ανέφερε: «Είναι πασιφανές από το βίντεο ότι οι δηλώσεις που μου αποδίδονται έχουν μονταριστεί για να διαστρεβλωθεί το πλαίσιο των συζητήσεων, με απώτερο στόχο να πληγεί η χώρα μας, ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και εγώ προσωπικά».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, δήλωσε ότι η αρμόδια κρατική υπηρεσία αξιολόγησε το βίντεο ως «κακόβουλο» και «προϊόν μοντάζ».

«Το εν λόγω βίντεο επιχειρεί να πλήξει την εικόνα της κυβέρνησης και της χώρας μέσω ψευδών, παραπλανητικών ισχυρισμών και αυθαίρετων συμπερασμάτων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι Αρχές εξετάζουν «υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας» και ότι έχουν ενημερωθεί ο Γενικός Εισαγγελέας και ο αρχηγός της Αστυνομίας.