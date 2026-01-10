Σε ποια ηλικία θεωρείται σήμερα κάποιος ηλικιωμένος, σύμφωνα με την επιστήμη

Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τον καθηγητή Tony Wyss-Coray, ανέλυσε κυτταρικά στοιχεία από 4,263 άτομα ηλικίας 18 έως 95 ετών προκειμένου να εντοπίσει τις στιγμές δομικών αλλαγών στο σώμα. Εξετάζοντας τα επίπεδα περίπου 3.000 διαφορετικών πρωτεϊνών, διαπίστωσαν ότι 1.379 μεταβάλλονται με την ηλικία.

Παρότι τα επίπεδα αυτών των πρωτεϊνών συχνά παραμένουν σχετικά σταθερά, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι σημειώνονται μεγάλες μεταβολές στις μετρήσεις πολλών πρωτεϊνών γύρω από τη νεαρή ενήλικη ζωή (34 ετών), την ύστερη μέση ηλικία (60 ετών) και τα γηρατειά (78 ετών).

Τι δείχνουν τα ευρήματα - Οι φάσεις της ζωής μέχρι το τελικό στάδιο γήρανσης

Όσον αφορά τη βιολογική γήρανση δηλαδή, τα ευρήματα έδειξαν ότι το σώμα φαίνεται να «αλλάζει ταχύτητα» τρεις φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας, με τα 34, 60 και 78 έτη να αποτελούν τα βασικά ορόσημα.

Με άλλα λόγια, πλέον υπάρχουν ενδείξεις ότι η γήρανση δεν είναι μία ενιαία, συνεχής διαδικασία που εξελίσσεται με τον ίδιο ρυθμό σε όλη τη ζωή μας.

Το πρώτο αξιοσημείωτο σημάδι φυσικής φθοράς εντοπίζεται γύρω στα 34 έτη, ηλικία που σηματοδοτεί το τέλος της βιολογικής νεότητας.

Ακολουθεί η φάση, που αντιστοιχεί στην ενήλικη ζωή, και εκτείνεται από τα 34 έως τα 60 έτη και στη συνέχεια η περίοδος της «όψιμης ωριμότητας», η οποία καλύπτει τις ηλικίες από 60 έως 78 ετών. Φτάνοντας στην ηλικία των 78 ετών, το σώμα εισέρχεται στο τελικό στάδιο της γήρανσης.

Ποιες σωματικές αλλαγές σηματοδοτούν την αρχή της προχωρημένης γήρανσης

Η επιστήμη συνδέει τη διαδικασία γήρανσης με τη μειωμένη ικανότητα επιδιόρθωσης του DNA που οδηγεί σε σταδιακή επιβράδυνση του μεταβολισμού, απώλεια μυϊκής μάζας και αποδυνάμωση των οστών.

Η μελέτη καταγράφει επίσης και άλλα σημάδια, όπως διαταραχές ύπνου, μείωση της ακοής και της όρασης, βραδύτερη κινητικότητα, εμφάνιση ρυτίδων και κηλίδων στο δέρμα. Οι ειδικοί παρατήρησαν επίσης ότι ο εγκέφαλος δυσκολεύεται να ανακαλέσει πληροφορίες στην καθημερινή ζωή.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι όλα αυτά τα συμπτώματα συνδέονται με τη μειωμένη παραγωγή πρωτεϊνών και τις αλλαγές στο μοριακό περιβάλλον του οργανισμού. Συμπερασματικά, οι πρωτεΐνες του πλάσματος αποτελούν βασικούς βιοδείκτες της συνολικής υγείας και της βιολογικής ηλικίας.

Πηγή: iefimerida.gr