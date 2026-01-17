Στρατηγική σύγκρουση ή επικίνδυνο στοίχημα; Η Disney «υψώνει» ανάστημα στην Google για την AI

Η σύγκρουση της Disney με την Google για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και πνευματικών δικαιωμάτων αποδεικνύεται βαθύτερη και πιο μεθοδική απ’ όσο φαινόταν αρχικά. Το ερώτημα, όμως, παραμένει: μπορεί ο κολοσσός του θεάματος να αντέξει έναν παρατεταμένο πόλεμο με τον τεχνολογικό γίγαντα;

Η 11η Δεκεμβρίου 2025 ενδέχεται να καταγραφεί ως ορόσημο στη σχέση του Χόλιγουντ με την τεχνητή νοημοσύνη. Την ίδια ημέρα που η Disney υπέγραφε μια εντυπωσιακή συμφωνία με την OpenAI, παραχωρώντας χαρακτήρες της για χρήση στο Sora, κινούσε ταυτόχρονα νομικές διαδικασίες κατά της Google, κατηγορώντας την ότι μετατρέπει την AI σε «αυτόματο πωλητή» πνευματικής ιδιοκτησίας της.

Η χρονική σύμπτωση δεν ήταν τυχαία. Το μήνυμα της Disney ήταν ξεκάθαρο: στην εποχή της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, οι συνεργασίες έχουν όρια και η ανοχή στην ανεξέλεγκτη χρήση προστατευμένου περιεχομένου τελειώνει εδώ.

Στην καρδιά της διαμάχης βρίσκεται μια εκτενής επιστολή παύσης και αποχής, 32 σελίδων, που απέστειλε η Disney στην Google μέσω του εξωτερικού της νομικού συμβούλου. Σε αυτήν περιγράφονται συγκεκριμένα παραδείγματα, με εικόνες και αναλυτικές επεξηγήσεις, όπου εργαλεία όπως τα Gemini, Veo και Imagen παράγουν ρεαλιστικές απεικονίσεις χαρακτήρων όπως ο Darth Vader και ο Iron Man, απλώς με τη χρήση απλών λεκτικών εντολών.

Οι απαιτήσεις της Disney ήταν τέσσερις και απολύτως σαφείς: άμεση διακοπή της παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, τεχνικές αλλαγές ώστε να σταματήσει η εκμετάλλευση της IP της, αποκλεισμός του περιεχομένου της από την εκπαίδευση μοντέλων AI και πλήρης διαφάνεια για το τι υλικό έχει ήδη χρησιμοποιηθεί.

Παράλληλα, πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, η εταιρεία φέρεται να κινήθηκε ακόμη πιο επιθετικά. Σύμφωνα με πηγές της βιομηχανίας, δόθηκαν οδηγίες σε εξωτερικούς συνεργάτες και παραγωγούς να αφαιρέσουν εργαλεία AI της Google από τα workflows τους, ενώ εσωτερικά η Disney ενίσχυσε τη συνεργασία της με την OpenAI, παρέχοντας στους εργαζομένους επίσημη πρόσβαση στο ChatGPT.

Υπήρξαν, ωστόσο, και απτά –αν και περιορισμένα– αποτελέσματα. Δεκάδες βίντεο στο YouTube που φέρονταν να παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα της Disney αφαιρέθηκαν. Μια συμβολική νίκη, που δείχνει ότι η πίεση είχε κάποιο αντίκτυπο. Την ίδια στιγμή όμως, τα εργαλεία εικόνας της Google εξακολουθούν να παράγουν με ευκολία αναγνωρίσιμους χαρακτήρες της Disney, γεγονός που υπονομεύει το αφήγημα περί ουσιαστικής συμμόρφωσης.

Σε αντίθεση, ανταγωνιστικές πλατφόρμες όπως το ChatGPT και το Microsoft Copilot απορρίπτουν πλέον τέτοιου είδους αιτήματα, επικαλούμενες ρητά περιορισμούς λόγω πνευματικών δικαιωμάτων. Η σύγκριση δεν περνά απαρατήρητη και ενισχύει το επιχείρημα της Disney ότι η Google δεν έχει προχωρήσει αρκετά.

Η απάντηση της Google παραμένει διπλωματική. Κάνει λόγο για «μακρόχρονη και αμοιβαία επωφελή σχέση» με τη Disney, τονίζοντας ότι τα μοντέλα AI εκπαιδεύονται σε δημόσια διαθέσιμα δεδομένα και ότι υπάρχουν ήδη εργαλεία ελέγχου περιεχομένου για τους δικαιούχους.

Το κρίσιμο ερώτημα, όμως, δεν είναι νομικό αλλά στρατηγικό: μπορεί η Disney να αντέξει έναν μακροχρόνιο πόλεμο με την Google; Πηγές από τον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης εκφράζουν θαυμασμό για τη σκληρή στάση της, αλλά προειδοποιούν ότι το να «ποντάρει» κανείς αποκλειστικά σε έναν παίκτη –όπως η OpenAI– σε έναν τόσο ρευστό τεχνολογικό αγώνα ενέχει σοβαρό ρίσκο.

Όπως το έθεσε χαρακτηριστικά ένας παράγοντας της αγοράς: «Ποτέ μην υποτιμάς την Google». Η Disney έκανε την κίνησή της και έδειξε τα χαρτιά της. Το αν πρόκειται για μια γενναία πράξη αυτοπροστασίας ή για ένα στοίχημα με αβέβαιη κατάληξη, θα φανεί στο επόμενο κεφάλαιο της μάχης ανάμεσα στο Χόλιγουντ και την τεχνητή νοημοσύνη.

