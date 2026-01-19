Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

«Χρονοκάψουλα» για κύτταρα δημιούργησαν ερευνητές

Ερευνητές έχουν κατασκευάσει μια χρονοκάψουλα για κύτταρα, ικανή να συλλέγει και να αποθηκεύει αναμνηστικά από παρελθούσα δραστηριότητα. Οι κυτταρικές μονάδες αποθήκευσης, που ονομάζονται TimeVaults, θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αποκάλυψη μυστικών για την αντοχή στα καρκινικά φάρμακα και τη βιολογία των βλαστοκυττάρων, και γενικότερα για το πώς τα παρελθόντα γεγονότα διαμορφώνουν το μέλλον ενός κυττάρου.

Σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science, τα TimeVaults κατασκευάζονται από μυστηριώδεις κυτταρικές δομές που ονομάζονται θόλοι, οι οποίοι έχουν τροποποιηθεί για να συλλέγουν και να αποθηκεύουν τα μοριακά προϊόντα της γονιδιακής μεταγραφής, γνωστά ως μόρια αγγελιοφόρου RNA (mRNA).

«Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς έναν μακροχρόνιο στόχο στον τομέα: να μπορούμε να καταγράφουμε συνεχώς τη μεταγραφή σε ανθρώπινα κύτταρα», είπε ο Randall Platt, βιολόγος μηχανικός στο Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας στη Ζυρίχη.

«Προβλέπω ότι τα TimeVaults θα μας επιτρέψουν να παρατηρήσουμε πτυχές της βιολογίας που προηγουμένως δεν ήταν προσβάσιμες σε εμάς», τόνισε.

Πηγή: ΚΥΠΕ

