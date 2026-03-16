ΟΕΒ: Οι ασθενείς και ο τομέας της Υγείας δεν μπορεί να είναι όμηροι συντεχνιακών πιέσεων

Τη βαθιά απογοήτευσή της και την έντονη ανησυχία της εκφράζει η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) για την αναβολή της εξέτασης, από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, των δύο νομοθετικών τροποποιήσεων που κατέθεσε ο Υπουργός Υγείας, με στόχο τη διευκόλυνση της εργοδότησης νοσηλευτών από τρίτες χώρες.

Σε ανακοίνωσή της, η ΟΕΒ σημειώνει ότι, σε μια περίοδο κατά την οποία το σύστημα υγείας αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού, η αδυναμία λήψης αποφάσεων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην απάμβλυνση του προβλήματος προκαλεί «τεράστια δυσαρέσκεια» στους παρόχους υπηρεσιών υγείας που επηρεάζονται.

Η Ομοσπονδία χαρακτηρίζει ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι, αντί να εξεταστεί και να εγκριθεί από τη Βουλή το κυβερνητικό νομοσχέδιο, «υπερίσχυσαν οι συνδικαλιστικές πιέσεις», όπως αναφέρει, έναντι τόσο του δικαιώματος των ασθενών για πρόσβαση σε ποιοτική περίθαλψη όσο και της ανάγκης διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας του συστήματος υγείας.

Σύμφωνα με την ΟΕΒ, η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να οδηγήσει ακόμη και σε περιορισμό υπηρεσιών υγείας ή και σε αναστολή λειτουργίας κλινικών και νοσηλευτηρίων, καθώς, όπως αναφέρει, έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει.

Υπό το φως των εξελίξεων, η Ομοσπονδία ανακοινώνει ότι θα συγκαλέσει άμεσα ευρεία σύσκεψη των συλλογικών φορέων της Υγείας που επηρεάζονται από τις ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα και τα ενδεδειγμένα μέτρα.

«Ήρθε η ώρα πλέον ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του», καταλήγει η ανακοίνωση.