Οδηγείται στη Βουλή το θέμα της δημοσιογραφικής ταυτότητας – Η Ένωση Συντακτών καταγγέλλει το ΥΠΕΣ για εμμονή

Την άμεση και αυτεπάγγελτη εξέταση από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών του θέματος της έκδοσης δημοσιογραφικής ταυτότητας από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών θα ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Κύπρου.

Σε σημερινή ανακοίνωση η Ένωση Συντακτών Κύπρου αναφέρεται σε εμμονή του Υπουργείου Εσωτερικών, παρά και τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, να καταστεί το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ο «αποκλειστικός κριτής» της δημοσιογραφικής ιδιότητας στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, παραγνωρίζοντας τη δημοσιογραφική ταυτότητα της ΕΣΚ η οποία εκδίδεται απρόσκοπτα και αναγνωρίζεται διεθνώς από το 1959. Προσθέτει δε ότι η στάση του Υπουργείου Εσωτερικών «δεν αποτελεί απλώς διοικητική αυθαιρεσία, αλλά ευθεία απειλή για την ελευθεροτυπία».

Αυτούσια η ανακοίνωση της Ένωσης Συντακτών Κύπρου:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, συνεχίζοντας τον αγώνα για την προάσπιση της αυτονομίας του δημοσιογραφικού κλάδου, ανακοινώνει την απόφασή του να ζητήσει την άμεση και αυτεπάγγελτη εξέταση του θέματος από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.

Η εμμονή του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα και από τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, να καταστεί το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ο «αποκλειστικός κριτής» της δημοσιογραφικής ιδιότητας στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, παραγνωρίζοντας τη δημοσιογραφική ταυτότητα της ΕΣΚ η οποία εκδίδεται απρόσκοπτα και αναγνωρίζεται διεθνώς από το 1959, δεν αποτελεί απλώς διοικητική αυθαιρεσία, αλλά ευθεία απειλή για την ελευθεροτυπία.

Η ΕΣΚ καλεί την αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών να παρέμβει προκειμένου να διαλευκανθούν τα εξής:

1. Η νομικά ανυπόστατη κρατική αξίωση: Πώς είναι δυνατόν το κράτος να επικαλείται έναν ανενεργό νόμο του 1989, ο οποίος αγνοεί επιδεικτικά τους δημοσιογράφους της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου και του διαδικτύου; Επίσης, με βάση τον Νόμο η δημοσιογραφική ταυτότητα ΔΕΝ εκδίδεται από το κράτος αλλά από ένα ανεξάρτητο Συμβούλιο Τύπου, το οποίο δεν λειτούργησε ποτέ. Η επίκληση του εν λόγω Νόμου αποδεικνύει απλώς την προβληματική αντιμετώπιση των θεμάτων ΜΜΕ από το κράτος για 40 σχεδόν χρόνια, καθώς πρόκειται για έναν ανενεργό νόμο από το 1990, με πρόνοιες που είναι πλέον ξεπερασμένες και ανεφάρμοστες.

2. Η παραβίαση των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων: Γιατί η κυβέρνηση αρνείται να εφαρμόσει τη Σύσταση 2016/4 του Συμβουλίου της Ευρώπης, την οποία η ίδια έχει υπογράψει και η οποία ρητά αναγνωρίζει τις συνδικαλιστικές δημοσιογραφικές ταυτότητες ως έγκυρα διαπιστευτήρια;

3. Ο κίνδυνος ελέγχου της πληροφόρησης: Η προσπάθεια επιβολής «κρατικής πιστοποίησης» για την κάλυψη ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων παραπέμπει σε πρακτικές που συγκρούονται με την Ευρωπαϊκή Πράξη για την Ελευθερία των Μέσων (EMFA).

Η Ένωση Συντακτών Κύπρου δεν ζητά «μονοπώλιο» μέσω εξαναγκασμού, αλλά απαιτεί τον σεβασμό της αυτορρύθμισης του κλάδου. Θέλουμε μια κοινωνία όπου η εκάστοτε κυβέρνηση θα αποφασίζει ποιος είναι δημοσιογράφος ή οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι μέσα από τις ενώσεις τους; Δεν ζητάμε προνόμια. Ζητάμε σεβασμό στην αυτονομία μας.

Σημειώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων σε επιστολή που απέστειλε στο Υπουργείο Εσωτερικών τονίζει ότι η έκδοση δημοσιογραφικών ταυτοτήτων από ένα κυβερνητικό σώμα παραβιάζει τα ευρωπαϊκά νομικά πρότυπα και είναι πιθανό να αποτελέσει αντικείμενο καταγγελίας στη ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή των μέσων ενημέρωσης και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υπηρεσιών Μέσων Ενημέρωσης (EBMS), ενώ δεν αποκλείουν να παραπέμψουν το θέμα απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Καλούμε όλα τα πολιτικά κόμματα να τοποθετηθούν και να στηρίξουν το αίτημα για διαφάνεια, νομιμότητα και σεβασμό στην αυτορρύθμιση της δημοσιογραφικής οικογένειας.