TikTok, Youtube και Meta σε δίκη με κατηγορίες εθισμού των νέων

Οι Meta Platforms, TikTok και YouTube θα βρεθούν αυτή την εβδομάδα αντιμέτωπες με τη δικαιοσύνη, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ενίσχυση και πρόκληση κρίση ψυχικής υγείας στους νέους, καθώς η εθνική συζήτηση για τον χρόνο που περνούν τα παιδιά μπροστά στις οθόνες περνά σε νέα φάση.

Η δίκη στο Ανώτατο Δικαστήριο της Καλιφόρνιας, στην κομητεία του Λος Άντζελες, αποτελεί δοκιμαστική υπόθεση για χιλιάδες άλλες αγωγές που ζητούν αποζημιώσεις για βλάβες που αποδίδονται στα social media, σε μια νομική επίθεση που θα μπορούσε να υπονομεύσει τη μακροχρόνια νομική άμυνα του τεχνολογικού κολοσσού.

Ενάγουσα είναι μια 19χρονη γυναίκα από την Καλιφόρνια, με τα αρχικά K.G.M., η οποία υποστηρίζει ότι εθίστηκε στις πλατφόρμες των εταιρειών από πολύ νεαρή ηλικία λόγω του τρόπου σχεδιασμού τους που αποσπά την προσοχή, σύμφωνα με τα έγγραφα και ρεπορτάζ του Reuters.

Ισχυρίζεται ότι οι εφαρμογές ενίσχυσαν την κατάθλιψή της και τις αυτοκτονικές της σκέψεις και ζητά να αποδοθούν ευθύνες στις εταιρείες. Η επιλογή των ενόρκων ξεκίνησε την Τρίτη, 27 Ιανουαρίου.

Η αγωγή της είναι η πρώτη από μια σειρά υποθέσεων που αναμένεται να εκδικαστούν μέσα στη χρονιά και επικεντρώνονται σε αυτό που οι ενάγοντες αποκαλούν «εθισμό στα social media» μεταξύ παιδιών. Θα είναι η πρώτη φορά που οι τεχνολογικοί κολοσσοί θα κληθούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους σε δίκη για φερόμενη βλάβη που προκάλεσαν τα προϊόντα τους, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της ενάγουσας.

Κομβικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ένας ομοσπονδιακός νόμος που σε μεγάλο βαθμό απαλλάσσει πλατφόρμες όπως το Instagram και το TikTok από νομική ευθύνη για το περιεχόμενο που αναρτούν οι χρήστες τους. Οι τεχνολογικές εταιρείες υποστηρίζουν ότι ο νόμος αυτός τις προστατεύει και στην υπόθεση της K.G.M.

Μια καταδικαστική απόφαση σε βάρος των εταιρειών κοινωνικής δικτύωσης θα δημιουργούσε ρήγμα σε αυτή την άμυνα, η οποία τις έχει προστατεύσει από αγωγές εδώ και δεκαετίες. Θα έδειχνε ότι τα σώματα ενόρκων είναι διατεθειμένα να θεωρήσουν τις ίδιες τις πλατφόρμες υπεύθυνες. Το ζήτημα είναι πιθανό να φτάσει μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, είτε μέσω της υπόθεσης της K.G.M. είτε μέσω κάποιας άλλης, ανέφερε ο δικηγόρος της ενάγουσας.

«Γράφουμε πάνω σε μια νομική tabula rasa», δήλωσε στο Reuters.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, αναμένεται να καταθέσει ως μάρτυρας. Η εταιρεία θα υποστηρίξει στο δικαστήριο ότι τα προϊόντα της δεν οδήγησαν στα προβλήματα ψυχικής υγείας της K.G.M., σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι δικηγόροι της Meta στο Reuters πριν από τη δίκη.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Snap, Έβαν Σπίγκελ, αναμενόταν επίσης να καταθέσει, καθώς η εταιρεία του είχε κατονομαστεί ως εναγόμενη στην αγωγή. Ωστόσο, η Snap συμφώνησε στις 20 Ιανουαρίου να συμβιβαστεί με την K.G.M. Εκπρόσωπος της εταιρείας αρνήθηκε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Το YouTube θα υποστηρίξει ότι οι πλατφόρμες της εταιρείας είναι θεμελιωδώς διαφορετικές από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Instagram και το TikTok και ότι δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται συλλογικά στο δικαστήριο, όπως δήλωσε στέλεχος του YouTube ενόψει της δίκης.

Το TikTok αρνήθηκε να σχολιάσει τα επιχειρήματα που σκοπεύει να προβάλει στο δικαστήριο.

Πηγή: marieclaire.gr