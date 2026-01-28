Ο πρώτος «ρομπότ αστροναύτης» ετοιμάζεται στην Κίνα

Η κινεζική εταιρεία κατασκευής ανθρωποειδών ρομπότ Engine AI ανακοίνωσε σχέδια για την αποστολή ενός ανθρωποειδούς ρομπότ στο διάστημα, με στόχο τη δημιουργία του πρώτου ρομποτικού αστροναύτη στον κόσμο. Η εταιρεία με έδρα το Σεντζέν ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με την Beijing Interstellar Human Spaceflight Technology, μια εταιρεία εμπορικών διαστημικών πτήσεων, για την εκκίνηση του προγράμματος Humanoid Robot Astronaut Exploration Program.

Η αποστολή θα χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα ανθρωποειδούς PM01 της Engine AI, ένα γενικής χρήσης σύστημα τεχνητής νοημοσύνης με υψηλής ακρίβειας αισθητήρες περιβάλλοντος, εξαιρετικά γρήγορη αντίδραση κίνησης και δυνατότητες αυτόνομης λήψης αποφάσεων. Πέρυσι, η Engine AI ισχυρίστηκε ότι το PM01 έγινε το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ που κατάφερε να στροβιλιστεί.

Ο ρομποτικός αστροναύτης της Κίνας

Η Engine AI δήλωσε ότι η εξερεύνηση του διαστήματος απαιτεί πολύ περισσότερα από ό,τι οποιαδήποτε εφαρμογή στη Γη, όπως εξαιρετική σταθερότητα απόδοσης, προσαρμοστικότητα στο περιβάλλον και αυτόνομη λήψη αποφάσεων. Σε αντίθεση με τις επίγειες συνθήκες, οι διαστημικές αποστολές εκθέτουν τα μηχανήματα σε κενό, μικροβαρύτητα, ακραίες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις και υψηλά επίπεδα ακτινοβολίας, ωθώντας τα ρομποτικά συστήματα πέρα από τα συμβατικά όρια λειτουργίας τους.

Για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις, η νεοσύστατη εταιρεία δήλωσε ότι θα συνεργαστεί στενά με την εμπορική διαστημική εταιρεία Interstellor για να βελτιώσει την αξιοπιστία του PM01 σε διαστημικά περιβάλλοντα. Η συνεργασία θα επικεντρωθεί στη βελτίωση της προσαρμοστικότητας, της ανθεκτικότητας και της ικανότητας εκτέλεσης αποστολών, με μακροπρόθεσμο στόχο την ανεξάρτητη λειτουργία του PM01 σε σύνθετες διαστημικές εργασίες.

Σύμφωνα με την Engine AI, ανθρωποειδή ρομπότ όπως το PM01 θα μπορούσαν να υπερβούν τις ανθρώπινες δυνατότητες σε ορισμένες διαστημικές αποστολές, αναλαμβάνοντας επικίνδυνους ρόλους όπως εξωτερική συντήρηση διαστημικών σταθμών, εξερεύνηση επικίνδυνων περιοχών και παρακολούθηση μεγάλης διάρκειας που θα έθετε σε κίνδυνο τους αστροναύτες. Με την ανάπτυξη ανθρωποειδών ρομπότ για αυτές τις εργασίες, η εταιρεία εκτιμά ότι οι κίνδυνοι για το ανθρώπινο πλήρωμα θα μειωθούν σημαντικά.

Η Engine AI και η Interstellor δήλωσαν ότι σχεδιάζουν να αντιμετωπίσουν από κοινού βασικές τεχνικές προκλήσεις, προκειμένου να καθιερώσουν το PM01 ως τον πρώτο ανθρωποειδή ρομποτικό αστροναύτη στον κόσμο. Η πρωτοβουλία αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια της Κίνας να ενσωματώσει την ενσαρκωμένη τεχνητή νοημοσύνη στην εξερεύνηση του διαστήματος.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στο διάστημα

Το PM01 είναι ένα συμπαγές ανθρωποειδές ρομπότ σχεδιασμένο για ερευνητές που επιθυμούν να συνδυάσουν ανθρώπινες κινήσεις με προηγμένη ρομποτική νοημοσύνη. Διαθέτει διαδραστική κεντρική οθόνη, βιομιμητική δομή που μιμείται την ανθρώπινη κίνηση και μέση που περιστρέφεται έως 320 μοίρες. Το ρομπότ έχει εξωσκελετό από ανθεκτικό κράμα αλουμινίου, συνδυάζοντας δύναμη και ευκινησία.

Σε σύγκριση με το πλήρους μεγέθους ανθρωποειδές SE01 της Engine AI, το PM01 είναι σημαντικά μικρότερο και ελαφρύτερο. Έχει ύψος 1,38 μέτρα και βάρος περίπου 40 κιλά, δηλαδή 27 εκατοστά κοντύτερο και 8 κιλά ελαφρύτερο από το προηγούμενο μοντέλο.

Την ίδια στιγμή, η Interstellor προωθεί τις δικές της διαστημικές φιλοδοξίες. Στις 22 Ιανουαρίου, η εταιρεία φιλοξένησε την παγκόσμια εκδήλωση «Next Stop, Space», παρουσιάζοντας το σχέδιο για εμπορικές επανδρωμένες πτήσεις και διαστημικό τουρισμό. Σύμφωνα με το σχέδιο, το όχημα CYZ1 θα μπορούσε να εκτοξευθεί ήδη το 2028, προσφέροντας στους επιβάτες σύντομη εμπειρία μηδενικής βαρύτητας σε ύψος 100 χιλιομέτρων.

Πηγή: Interesting Engineering / ertnews.gr