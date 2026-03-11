Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Φρουροί της Επανάστασης: «Νόμιμοι στόχοι» η Google, η Microsoft, η Palantir, η IBM, η Nvidia και η Oracle

Σύμφωνα με το Al Jazeera στον κατάλογο βρίσκονται εταιρείες όπως η Google, η Microsoft, η Palantir, η IBM, η Nvidia και η Oracle.

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης δημοσίευσε μια λίστα με νέους στόχους του Ιράν που περιλαμβάνουν εταιρείες η τεχνολογία των οποίων έχει χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικές εφαρμογές.

 

«Καθώς το πεδίο του πολέμου επεκτείνεται στον πόλεμο των υποδομών, επεκτείνεται και το πεδίο των νόμιμων στόχων του Ιράν» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

