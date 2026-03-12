Πετυχημένη κυβερνοεπίθεση έκαναν χάκερ του Ιράν

Μια ομάδα χάκερ που συνδέεται με το Ιράν ανέλαβε την ευθύνη για τη διακοπή λειτουργίας μιας από τις κορυφαίες εταιρείες ιατρικής τεχνολογίας στον κόσμο.

Η εταιρεία Stryker Corporation με έδρα το Μίσιγκαν αντιμετώπισε παγκόσμια διακοπή λειτουργίας την Τετάρτη ανακοινώνοντας ότι χιλιάδες εργαζόμενοι έχασαν την πρόσβαση στα συστήματα εργασίας τους. Η εταιρεία απασχολεί περίπου 53,000 εργαζόμενους παγκοσμίως. Η Stryker είναι ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές προηγμένων ιατρικών τεχνολογιών που βελτιώνουν τα αποτελέσματα της υγειονομικής περίθαλψης όπως εμφυτεύματα αρθρώσεων, ρομποτικά συστήματα υποβοηθούμενης χειρουργικής, προϊόντα για τραύματα, νευροτεχνολογία.

Η ομάδα χάκερ Handala δημοσίευσε ανακοίνωση στο Telegram δηλώνοντας ότι διέγραψε περισσότερα από 200,000 συστήματα και απέσπασε 50 terabytes δεδομένων ως αντίποινα για στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

Η ομάδα Handala εμφανίστηκε το 2022 και έχει αναλάβει την ευθύνη για αρκετές κυβερνοεπιθέσεις εναντίον ισραηλινών και δυτικών στόχων. Η ομάδα ισχυρίστηκε επίσης ότι έκλεισε τα γραφεία της Stryker σε 79 χώρες και ότι όλα τα δεδομένα που έκλεψε βρίσκονται πλέον «στα χέρια των ελεύθερων ανθρώπων του κόσμου». Η Stryker δραστηριοποιείται σε πάνω από 100 χώρες. Στην ανακοίνωσή της ανέφερε «Η μεγάλη κυβερνοεπιχείρηση μας εκτελέστηκε με πλήρη επιτυχία.»

Η ομάδα χαρακτήρισε την επίθεση αντίποινα για αυτό που αποκάλεσε «βάρβαρη επίθεση στο σχολείο Minab» καθώς και για «συνεχιζόμενες κυβερνοεπιθέσεις στις υποδομές του Άξονα της Αντίστασης». Ο «Άξονας της Αντίστασης» είναι μια αντιδυτική, αντιαμερικανική και αντιισραηλινή γεωπολιτική συμμαχία στη Μέση Ανατολή με επικεφαλής το Ιράν.

Η επίθεση

Σύμφωνα με τη The Wall Street Journal, η Stryker άρχισε να αντιμετωπίζει τεχνικά προβλήματα λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης. Το προσωπικό διαπίστωσε ότι απομακρυσμένες συσκευές που χρησιμοποιούσαν το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows όπως κινητά τηλέφωνα και φορητοί υπολογιστές οι οποίες ήταν συνδεδεμένες με τα συστήματα της εταιρείας είχαν διαγραφεί. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, στις οθόνες σύνδεσης εμφανίστηκε το λογότυπο της ομάδας Handala.

Η εφημερίδα Irish Examiner ανέφερε ότι το προσωπικό της Stryker μπορεί να επικοινωνεί μόνο μέσω του WhatsApp, καθώς οτιδήποτε συνδέεται στο εταιρικό δίκτυο έχει πέσει και οι συσκευές εργαζομένων που είχαν Microsoft Outlook στα προσωπικά τους κινητά διαγράφηκαν.

Πηγές δήλωσαν επίσης ότι τα συστήματα στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Κορκ έχουν κλείσει πλήρως και οι συσκευές της εταιρείας που είχαν οι εργαζόμενοι διαγράφηκαν ολοκληρωτικά.

