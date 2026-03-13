Διεθνής διάκριση για την Terra Robotics: Η ελληνική agritech startup στο πρόγραμμα Physical AI της MassRobotics

Η Terra Robotics, ελληνική startup αγροτεχνολογίας που αναπτύσσει προηγμένες αυτόνομες λύσεις για την καταπολέμηση των ζιζανίων, επιλέχθηκε για τη δεύτερη ομάδα του Physical AI Fellowship, ενός σημαντικού διεθνούς διαδικτυακού προγράμματος που υλοποιείται με την υποστήριξη των Amazon Web Services (AWS) Startups και NVIDIA Inception. Η εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη συγκαταλέγεται μεταξύ εννέα δυναμικών startups που επιλέχθηκαν παγκοσμίως, με στόχο την επιτάχυνση της καινοτομίας στο πεδίο όπου συναντώνται η φυσική τεχνητή νοημοσύνη (Physical AI) και η ρομποτική.

Ιδρύθηκε το 2023 και έχει την έδρα της στη Θεσσαλονίκη. Η Terra Robotics εκσυγχρονίζει τη γεωργία μέσω καινοτόμων αυτόνομων τεχνολογιών που αντιμετωπίζουν κρίσιμες προκλήσεις των σύγχρονων αγροτών. Το βασικό προϊόν της εταιρείας, το TerraWeeder, αξιοποιεί ρομποτική τεχνολογία για να αυτοματοποιήσει τη διαδικασία απομάκρυνσης των ζιζανίων, βοηθώντας τους παραγωγούς να μειώσουν το κόστος, και τη χρήση χημικών, ενώ παράλληλα ενισχύεται η βιωσιμότητα και η δυνατότητα κλιμάκωσης της παραγωγής. Η αποστολή της Terra Robotics επικεντρώνεται στην παροχή αποτελεσματικών και βιώσιμων λύσεων που ενισχύουν την αγροτική παραγωγικότητα, μειώνοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω προηγμένων δυνατοτήτων διαχείρισης ζιζανίων, μετρήσεων εδάφους και καλλιεργειών, καθώς και εντοπισμού ασθενειών.

Το Physical AI Fellowship παρέχει στην Terra Robotics εξειδικευμένη επιστημονική και τεχνική υποστήριξη από την AWS για την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση λύσεων φυσικής τεχνητής νοημοσύνης (Physical AI), καθώς και πιστώσεις cloud ύψους 200.000 δολαρίων από την AWS, συνοδευόμενες από ειδικά κανάλια τεχνικής υποστήριξης. Παράλληλα, η εταιρεία αποκτά πρόσβαση στην υποδομή τεχνητής νοημοσύνης της NVIDIA, συμπεριλαμβανομένων των ανοιχτών frameworks και μοντέλων NVIDIA Isaac. Το πρόγραμμα προσφέρει επίσης εξειδικευμένη εκπαίδευση από τις ομάδες ρομποτικής της AWS και της NVIDIA, καθώς και πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της MassRobotics για την ανάπτυξη και δοκιμή πρωτοτύπων. Παράλληλα, παρέχει ευκαιρίες εμπορικής ανάπτυξης και ενίσχυσης της παρουσίας στην αγορά, μέσω συμμετοχής σε σημαντικές διεθνείς εκδηλώσεις και δράσεις προβολής του κλάδου.

«Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι που εγκαινιάζουμε τη δεύτερη ομάδα του Physical AI Fellowship και συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με κορυφαίους ηγέτες του κλάδου, όπως η AWS και η NVIDIA, προκειμένου να βοηθήσουμε τις startups να αναπτύξουν και να κλιμακώσουν λύσεις φυσικής τεχνητής νοημοσύνης που εφαρμόζονται στον πραγματικό κόσμο», δήλωσε ο Tom Ryden, Εκτελεστικός Διευθυντής της MassRobotics. «Ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε τις εταιρείες της νέας ομάδας στο Robotics Summit & Expo τον Μάιο και να τις συνδέσουμε με την ευρύτερη τεχνολογική κοινότητα κατά τη διάρκεια της Boston Tech Week».

Η ζήτηση για φυσική τεχνητή νοημοσύνη (Physical AI) συνεχίζει να αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, καθώς ολοένα και περισσότεροι κλάδοι επιδιώκουν να αξιοποιήσουν έξυπνες μηχανές σε πραγματικά περιβάλλοντα εφαρμογής. Το πρόγραμμα υποτροφιών δίνει τη δυνατότητα στις ομάδες να προχωρήσουν από πολλά υποσχόμενα πρωτότυπα σε λύσεις έτοιμες για επιχειρησιακή αξιοποίηση, παρέχοντας σε βάθος τεχνική καθοδήγηση, πρόσβαση σε υποδομές cloud και υπολογιστικής ισχύος, καθώς και σύνδεση με ένα παγκόσμιο οικοσύστημα ρομποτικής.

«Η φυσική τεχνητή νοημοσύνη (Physical AI) αποτελεί μία από τις πιο μετασχηματιστικές ευκαιρίες στον χώρο της ρομποτικής και οι startups βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, μεταφέροντας αυτά τα έξυπνα συστήματα από το εργαστήριο στην αγορά», δήλωσε ο Jason Bennett, Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής Startups σε παγκόσμιο επίπεδο στην AWS. «Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί για να άρει τα τεχνικά και επιχειρησιακά εμπόδια που επιβραδύνουν την καινοτομία, ενσωματώνοντας τους επιστήμονες και μηχανικούς μας απευθείας στις εταιρείες της ομάδας, προσφέροντας σημαντικές πιστώσεις cloud και υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, και συνδέοντάς τες με εταιρικούς πελάτες που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν αυτές τις λύσεις».

«Οι startups αποτελούν έναν ιδιαίτερα ισχυρό καταλύτη για την καινοτομία. Επενδύοντας από νωρίς σε αναδυόμενες τεχνολογίες, μετατρέπουν τολμηρές ιδέες σε επιχειρήσεις με δυνατότητα κλιμάκωσης», δήλωσε ο Howard Wright, Αντιπρόεδρος του Οικοσυστήματος Startups στην NVIDIA. «Καθώς η φυσική τεχνητή νοημοσύνη (Physical AI) φέρνει ευφυΐα σε μηχανές, εργοστάσια και υποδομές, αυτοί οι καινοτόμοι θα συμβάλουν στην αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας σε ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία».

Η ομάδα του 2026 περιλαμβάνει εννέα startups που αναπτύσσουν λύσεις φυσικής τεχνητής νοημοσύνης (Physical AI) σε διαφορετικούς τομείς: Burro, Config, Deltia, Haply Robotics, Luminous Robotics, Roboto AI, Telexistence, Terra Robotics και WIRobotics. Οι εταιρείες αυτές δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως η γεωργία, οι κατασκευές και η ανανεώσιμη ενέργεια, ο βιομηχανικός αυτοματισμός, το λιανεμπόριο και η εφοδιαστική αλυσίδα, οι υποδομές δεδομένων για ρομποτική, η τηλεχειριζόμενη λειτουργία συστημάτων, καθώς και εφαρμογές φορητής και ανθρωποειδούς ρομποτικής.

Η Terra Robotics και οι υπόλοιπες εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα παρουσιαστούν ζωντανά στο Robotics Summit & Expo, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 27–28 Μαΐου 2026 στη Βοστώνη.