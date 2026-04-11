Εικόνες και βίντεο από την ιστορική επιστροφή της αποστολής Artemis II από τη Σελήνη: Ανοίγει ο δρόμος για τη μόνιμη παρουσία του ανθρώπου στο Διάστημα

Η ανθρωπότητα επέστρεψε σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από 50 χρόνια, καθώς το πλήρωμα της αποστολής Artemis II προσθαλασσώθηκε με ασφάλεια στον Ειρηνικό Ωκεανό, ολοκληρώνοντας ένα ταξίδι που θεωρείται ορόσημο για το μέλλον της διαστημικής εξερεύνησης.

Οι αστροναύτες Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κοχ και Τζέρεμι Χάνσεν παρέμειναν στο διάστημα για σχεδόν δέκα ημέρες σε μια αποστολή που παρακολουθούσε καθημερινά με ενδιαφέρον ολόκληρος ο πλανήτης.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής, το διαστημόπλοιο διένυσε περίπου 694.000 μίλια συνολικά, καθώς ταξίδεψε από τη Γη προς τη Σελήνη και πίσω.

Στο πιο μακρινό σημείο της διαδρομής, το πλήρωμα βρέθηκε σε απόσταση 252.756 μιλίων από τη Γη, σημειώνοντας νέο ρεκόρ για επανδρωμένη πτήση, ξεπερνώντας ακόμη και την αποστολή Apollo 13.

Το διαστημόπλοιο Orion επανήλθε τα ξημερώματα στην ατμόσφαιρα της Γης με ταχύτητα που ξεπερνούσε τα 38.000 χιλιόμετρα την ώρα, αναπτύσσοντας εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες άνω των 2.700 βαθμών Κελσίου εξαιτίας της έντονης τριβής. Αυτό, σύμφωνα με τους ειδικούς, ήταν και το πιο δύσκολο και κρίσιμο σημείο της αποστολής.

«Το πλήρωμα του Artemis II επέστρεψε ''σπίτι'', στη Γη, ολοκληρώνοντας ένα ταξίδι σχεδόν 10 ημερών γύρω από τη Σελήνη. Η αποστολή τους τούς οδήγησε πιο μακριά στο διάστημα από ποτέ άλλοτε άνθρωποι, και πλέον βρίσκονται ξανά με ασφάλεια κοντά μας», ανέφερε η NASA σε ανάρτησή της στο Χ.

The Artemis II crew has arrived back on Earth, ending a nearly 10-day journey around the Moon. The trip took them farther into space than humans have ever gone before, and now they're safely home with us.https://t.co/XmDQwNlCPR pic.twitter.com/Cwu312cZqJ — NASA (@NASA) April 11, 2026

Παρά τις ακραίες συνθήκες, η κάψουλα επιβραδύνθηκε με τη βοήθεια μεγάλων αλεξίπτωτων και προσθαλασσώθηκε με ασφάλεια στον Ειρηνικό Ωκεανό, με διαδικασία παρόμοια με εκείνη που εφαρμοζόταν στις αποστολές του προγράμματος Apollo.

The Artemis II astronauts have splashed down at 8:07pm ET (0007 UTC April 11), bringing their historic 10-day mission around the Moon to an end. pic.twitter.com/1yjAgHEOYl — NASA (@NASA) April 11, 2026

Έβγαλαν πάνω από 7.000 φωτογραφίες

Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε την 1η Απριλίου από το Kennedy Space Center με τον πύραυλο Space Launch System, μεταφέροντας το διαστημόπλοιο Orion σε πορεία προς την Σελένη.

Το Orion πλησίασε σε απόσταση περίπου 4.067 μιλίων από την επιφάνεια της Σελήνης, επιτρέποντας στους αστροναύτες να πραγματοποιήσουν κρίσιμες δοκιμές των συστημάτων του σκάφους.

Σύμφωνα με τη NASA, η αποστολή είχε κυρίως δοκιμαστικό χαρακτήρα, με στόχο να ελεγχθούν τα συστήματα υποστήριξης ζωής, πλοήγησης και ασφάλειας που θα χρησιμοποιηθούν στις επόμενες αποστολές προσελήνωσης. Οι αστροναύτες πραγματοποίησαν επίσης χειροκίνητους ελιγμούς του Orion, συλλέγοντας δεδομένα που θα αξιοποιηθούν σε μελλοντικές αποστολές.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν επιστημονικά πειράματα για την κατανόηση των επιπτώσεων της μικροβαρύτητας και της διαστημικής ακτινοβολίας στον ανθρώπινο οργανισμό, ενώ το πλήρωμα κατέγραψε περισσότερες από 7.000 εικόνες της σεληνιακής επιφάνειας, συμπεριλαμβανομένων κρατήρων, γεωλογικών σχηματισμών και περιοχών που εξετάζονται ως πιθανά σημεία προσελήνωσης.

Artemis II may have splashed down, but our photos and videos from the mission are still rolling in! Keep an eye on the latest: https://t.co/rzM1P0QbOl pic.twitter.com/HahXb0gCYC — NASA (@NASA) April 11, 2026

Η αποστολή είχε και διεθνή χαρακτήρα, καθώς στο πλήρωμα συμμετείχε αστροναύτης της Canadian Space Agency, επιβεβαιώνοντας τη συνεργασία πολλών χωρών στο πρόγραμμα Artemis.

Τα επόμενα βήματα, ανοίγει ο δρόμος για τον Άρη;

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Artemis II, η προσοχή στρέφεται πλέον στην επόμενη αποστολή, το Artemis III, η οποία αναμένεται να οδηγήσει ξανά ανθρώπους στην επιφάνεια της Σελήνης και να αποτελέσει το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μόνιμης βάσης.

Η επιστροφή της ανθρωπότητας στη Σελήνη θεωρείται καθοριστική για την επιστημονική έρευνα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, αλλά και για τη μελλοντική εξερεύνηση του Άρη, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του διαστήματος.

«Θα το ξανακάνουμε σύντομα», λέει ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ συνεχάρη μέσω του Truth Social τους 4 αστροναύτες της αποστολής μετά την επιστροφή τους στη Γη.

«Συγχαρητήρια στο σπουδαίο και πολύ ταλαντούχο πλήρωμα της (αποστολής) Artemis II. Όλο το ταξίδι ήταν θεαματικό, η προσθαλάσσωση ήταν τέλεια και, ως πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος!», ανέφερε.

«Θα το ξανακάνουμε και κατόπιν», το «επόμενο βήμα» θα είναι Αμερικανοί αστροναύτες να ταξιδέψουν «στον Άρη!», σημείωσε.

Πηγή: protothema.gr