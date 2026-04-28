Κομισιόν: Αγνοούμενα παιδιά και καταζητούμενοι εντοπίστηκαν μέσω πληροφοριών Σένγκεν

Το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) συνέβαλε το τελευταίο διάστημα στον εντοπισμό αγνοούμενων παιδιών, στη διάσωση αγνοούμενων προσώπων και στη σύλληψη καταζητούμενων για σοβαρά εγκλήματα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Κομισιόν που δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη, το SIS αποτελεί το μεγαλύτερο και πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για θέματα ασφάλειας και διαχείρισης συνόρων στην Ευρώπη. Λειτουργεί ως κοινό εργαλείο για τις αρχές συνόρων, μετανάστευσης, αστυνομίας, τελωνείων και δικαιοσύνης στις χώρες Σένγκεν και στα συνδεδεμένα κράτη.

Η Κομισιόν επισημαίνει ότι καθοριστικό ρόλο στην επιχειρησιακή λειτουργία του συστήματος, διαδραματίζει το δίκτυο SIRENE, μέσω του οποίου κάθε συμμετέχουσα χώρα, καθώς και η Europol, διατηρεί γραφείο που λειτουργεί σε 24ωρη βάση για την ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών και τον συντονισμό ειδοποιήσεων του SIS.

Μεταξύ των υποθέσεων που παρουσιάζονται, περιλαμβάνεται υπόθεση γονεϊκής απαγωγής που διήρκεσε περισσότερο από μία δεκαετία. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η υπόθεση ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2011, όταν Ιταλός πατέρας κατήγγειλε ότι το βρέφος του είχε απαχθεί από τη μητέρα της. Έπειτα από πολυετή συνεργασία μεταξύ ιταλικών και ουγγρικών αρχών, και μέσω ειδοποιήσεων του SIS, οι ουγγρικές αρχές εντόπισαν τον Ιούνιο του 2025 τη μητέρα και το παιδί. Η μητέρα συνελήφθη, ενώ η ανήλικη τέθηκε υπό τη φροντίδα της γιαγιάς της, με τη συγκατάθεση του πατέρα και πλέον λαμβάνει ψυχολογική υποστήριξη, καθώς είχε ζήσει απομονωμένη.

Σε μία άλλη περίπτωση, η πορτογαλική Αστυνομία εντόπισε, μεταξύ Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2025, όχημα με πλαστές πινακίδες και διέσωσε δύο αγνοούμενα παιδιά, ενώ στη συνέχεια εντόπισε και τρίτο παιδί που συνδεόταν με την ίδια υπόθεση. Ο Πορτογάλος οδηγός συνελήφθη ως ύποπτος για διακίνηση ναρκωτικών και οδήγηση κλεμμένου οχήματος χωρίς άδεια. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ανταλλαγή πληροφοριών μέσω των γραφείων SIRENE της Πορτογαλίας και της Γερμανίας συνέβαλε στον εντοπισμό των παιδιών.

Η Κομισιόν αναφέρεται, επίσης, σε επιχείρηση εντοπισμού Ισπανού ναυτικού, ο οποίος δηλώθηκε αγνοούμενος τον Απρίλιο του 2024. Όπως σημειώνεται, μετά την ενεργοποίηση ειδοποίησης στο SIS και τη συνεργασία των γραφείων SIRENE της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση έρευνας σε θάλασσα και αέρα υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ο ναυτικός εντοπίστηκε τελικά από ιταλικές ομάδες διάσωσης ανοιχτά των ιταλικών ακτών.

Αναφορά γίνεται επίσης υποθέσεις που σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα και διασυνοριακές αστυνομικές επιχειρήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, τον Δεκέμβριο του 2024, Λιθουανός υπήκοος, που ήταν βασικό στέλεχος διακρατικής οργάνωσης διακίνησης όπλων και ναρκωτικών, εντοπίστηκε και συνελήφθη στην Ισπανία, μέσω ειδοποιήσεων του SIS και της συνεργασίας μέσω SIRENE. Χρησιμοποιώντας κρυπτογραφημένες επικοινωνίες και ξέπλυμα χρήματος, οργάνωνε σοβαρά εγκλήματα σε όλη την Ευρώπη, αναφέρεται. Η σύλληψη ακολούθησε χρόνια συντονισμένων ερευνών από τις αστυνομικές αρχές της Ολλανδίας, της Λιθουανίας, της Πολωνίας και της Ισπανίας, σε συνεργασία με την Europol. Έπειτα από πολλαπλές αποτυχημένες προσπάθειες μεταφοράς, το ισπανικό γραφείο SIRENE διασφάλισε την παράδοσή του στη Λιθουανία, βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, αναδεικνύοντας τον ουσιαστικό αντίκτυπο του SIS.

Παράλληλα, τον Ιούλιο του 2025, η τσεχική Αστυνομία συνέλαβε, στο αεροδρόμιο της Πράγας, Ρώσο υπήκοο που καταζητείτο από τις γερμανικές αρχές για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών για διάστημα άνω των δέκα ετών. Η ταυτοποίησή του έγινε μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων και ακολούθησε η έκδοσή του στη Γερμανία.

Μία άλλη περίπτωση έλαβε χώρα όταν οι ισπανικές αρχές συνέλαβαν Ελληνοελβετό υπήκοο, ο οποίος καταζητείτο από το 2014 για υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εις βάρος του ελληνικού Δημοσίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο ύποπτος είχε αλλάξει στοιχεία ταυτότητας, ωστόσο εντοπίστηκε στην Ισπανία έπειτα από ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των γραφείων SIRENE της Ελλάδας και της Ελβετίας και εκδόθηκε στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 2025.

Επιπλέον, τον Νοέμβριο του 2025 κοινή επιχείρηση των αστυνομικών αρχών της Τσεχίας και της Αυστρίας οδήγησε στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων που καταζητούνταν για οργανωμένο έγκλημα, ένοπλη ληστεία και άλλα σοβαρά αδικήματα. Σύμφωνα με την Κομισιόν, ένας από τους υπόπτους επιχειρούσε να αποφύγει τη σύλληψη χρησιμοποιώντας ψευδή ταυτότητα, ωστόσο εντοπίστηκε μέσω βιομετρικών στοιχείων.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι οι συγκεκριμένες υποθέσεις καταδεικνύουν τον ρόλο του SIS και του δικτύου SIRENE στη διασυνοριακή συνεργασία των ευρωπαϊκών αρχών για θέματα ασφάλειας, εντοπισμού αγνοουμένων και καταπολέμησης σοβαρών εγκλημάτων.

