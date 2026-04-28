Μαγκιάρ: Άτομα που συνδέονται με συνεργάτη Όρμπαν εμποδίστηκαν να στείλουν κεφάλαια στο εξωτερικό

Οι φορολογικές αρχές στην Ουγγαρία έχουν μπλοκάρει μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό από άτομα που συνδέονται με έναν κορυφαίο βοηθό του απερχόμενου ηγέτη Βίκτορ Όρμπαν, δήλωσε ο νικητής των εκλογών, Πέτερ Μάγκιαρ.

Ο Μάγκιαρ, ο οποίος αναμένεται να ορκιστεί ως αντικαταστάτης του Όρμπαν στις 9 Μαΐου, δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι φορολογικές αρχές «ανέστειλαν αρκετές μεταφορές που συνδέονται με τον κύκλο του Άνταλ Ρόγκαν αξίας δισεκατομμυρίων φιορινιών, με την υποψία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

Ερωτηθείσα σχετικά με τους ισχυρισμούς του Μάγκιαρ, η Αστυνομία της Ουγγαρίας με μια δήλωση στον ιστότοπό της ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για ύποπτη απόκρυψη παράνομα αποκτηθέντων κεφαλαίων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων. Η δήλωση δεν κατονόμασε κανέναν ύποπτο.

Ο Μάγκιαρ έχει εκφράσει ανησυχία εδώ και καιρό ότι οι σύμμαχοι του Όρμπαν θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις τελευταίες εβδομάδες της εξουσίας για να προσπαθήσουν να προστατεύσουν τα έσοδα από αυτό που ισχυρίζεται ότι ήταν εκτεταμένη διαφθορά κατά τη διάρκεια της 16ετούς διακυβέρνησης του Όρμπαν.

Δήλωσε ότι οι τραπεζικοί λογαριασμοί «αρκετών βιτρινών» που συνδέονται με την απερχόμενη Κυβέρνηση είχαν επίσης παγώσει. Δεν κατονόμασε τους κατόχους των παγωμένων λογαριασμών ούτε παρείχε αποδεικτικά στοιχεία.

Όποιος - είτε πρόκειται για αρχή είτε για τράπεζα - δεν ενεργεί σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα του νόμου θα πρέπει να αντιμετωπίσει το ουγγρικό δικαστικό σύστημα, είπε ο Μάγκιαρ.

Ο Ρόγκαν, 54 ετών, ο οποίος κατέχει τον τίτλο του Υπουργού του πρωθυπουργικού συμβουλίου υπό τον Όρμπαν, ήταν ένας από τους στενότερους βοηθούς του Όρμπαν καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του και ανώτερο στέλεχος του κόμματός του, Φίντες.

Τον Ιανουάριο του 2025, η Κυβέρνηση Μπάιντεν του επέβαλε κυρώσεις για καταγγελίες διαφθοράς, οι οποίες, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, πλουτίζουν οντότητες κοντά στο κυβερνών κόμμα. Το Φίντες απέρριψε αυτές τις κατηγορίες τότε ως πολιτικά υποκινούμενες. Τις κυρώσεις αυτές ήρε η Κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε τον Όρμπαν.

