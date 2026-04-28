Το BirdLife Cyprus προειδοποιεί για τον μόλυβδο - Η Κύπρος μπροστά σε καθοριστική ψηφοφορία REACH

Η Κύπρος βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων ενόψει της συνεδρίασης της Επιτροπής REACH στις 29 Απριλίου, όπου τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται να αποφασίσουν για τον περιορισμό της χρήσης μολύβδου σε κυνηγετικά όπλα και βαρίδια ψαρέματος.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, το BirdLife Cyprus ζητά «ξεκάθαρα ισχυρή και άμεση απαγόρευση», προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση ή αποδυνάμωση του μέτρου θα έχει σοβαρές συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία και τη βιοποικιλότητα.

Όπως αναφέρει, στην Κύπρο -παρά το γεγονός ότι από τον Φεβρουάριο του 2023- ισχύει απαγόρευση χρήσης μολύβδινων σκαγιών κοντά σε υγροτόπους βάσει ευρωπαϊκού κανονισμού, η εφαρμογή του παραμένει ανεπαρκής.

Το BirdLife Cyprus τονίζει ότι αυτό καταδεικνύει την ανάγκη όχι μόνο για αυστηρότερη επιτήρηση σε εθνικό επίπεδο, αλλά και για πλήρη και φιλόδοξη ευρωπαϊκή πολιτική χωρίς εξαιρέσεις.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η πρόταση για τον περιορισμό του μολύβδου εξετάζεται στο πλαίσιο του κανονισμού REACH, με βάση την επιστημονική αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών, ο οποίος είχε εισηγηθεί συνολικό περιορισμό σε όλα τα πυρομαχικά και βαρίδια ψαρέματος.

Ωστόσο, σημειώνει η τρέχουσα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει αποδυναμωθεί, εξαιρώντας τις μολύβδινες σφαίρες, ενώ ορισμένα κράτη μέλη πιέζουν για αναβολές και μεγαλύτερες μεταβατικές περιόδους.

Το BirdLife Cyprus προειδοποιεί ότι τέτοιες εξελίξεις αντιστρατεύονται την επιστημονική τεκμηρίωση, αλλά και τη σαφή κοινωνική βούληση, καθώς περισσότεροι από 60.000 πολίτες στην Ευρώπη έχουν ήδη υπογράψει την εκστρατεία #BanLeadNow, ενώ η πλειονότητα των Ευρωπαίων πολιτών τάσσεται υπέρ αυστηρών περιορισμών.

Ο μόλυβδος χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά τοξικό μέταλλο χωρίς ασφαλές επίπεδο έκθεσης. Η χρήση του στο κυνήγι οδηγεί κάθε χρόνο στη διασπορά χιλιάδων τόνων στο περιβάλλον, με σοβαρές επιπτώσεις στην τροφική αλυσίδα. Θραύσματα μολύβδου μπορούν να καταλήξουν στο κρέας θηραμάτων, ενώ ιδιαίτερα ευάλωτοι είναι οι εγκυμονούσες και τα παιδιά.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι πάνω από ένα εκατομμύριο πουλιά πεθαίνουν ετησίως στην Ευρώπη από δηλητηρίαση.

Σύμφωνα με επιστημονικές εκτιμήσεις, ένας ισχυρός περιορισμός θα μπορούσε να αποτρέψει την απελευθέρωση άνω των 27.000 τόνων μολύβδου ετησίως στην ΕΕ, να μειώσει την έκθεση περίπου ενός εκατομμυρίου παιδιών και να προστατεύσει έως και 135 εκατομμύρια πουλιά.

Το BirdLife Cyprus υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για καθυστερήσεις ή εκπτώσεις. Χώρες όπως η Δανία, η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ήδη εφαρμόσει περιορισμούς, αποδεικνύοντας ότι οι εναλλακτικές είναι διαθέσιμες και αποτελεσματικές, με τη Δανία να έχει απαγορεύσει τα μολύβδινα σκάγια εδώ και δεκαετίες.

Καλώντας την Κυπριακή Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να στηρίξουν μια αυστηρή και επιστημονικά τεκμηριωμένη απόφαση, το BirdLife Cyprus στέλνει σαφές μήνυμα προς τις Βρυξέλλες ότι η προστασία της υγείας και της φύσης δεν μπορεί να περιμένει άλλο.