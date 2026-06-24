Κομισιόν: Ενίσχυση Europol και Eurojust για την αντιμετώπιση διασυνοριακού εγκλήματος και τρομοκρατίας

Μια εκτεταμένη αναθεώρηση του πλαισίου λειτουργίας της Europol παρουσίασε, την Τετάρτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του νέου πακέτου για την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του διασυνοριακού εγκλήματος, της τρομοκρατίας και των σύγχρονων ψηφιακών απειλών.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Επιτροπής για την Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία, Χένα Βίρκουνεν, μαζί με τον Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ, και τον Επίτροπο Δημοκρατίας, Δικαιοσύνης και Κράτους Δικαίου, Μάικλ ΜακΓκραθ, παρουσίασαν δύο νέες νομοθετικές προτάσεις που ενισχύουν τις αρμοδιότητες της Europol και της Eurojust.

Η κ. Βίρκουνεν υπογράμμισε ότι το ευρωπαϊκό περιβάλλον ασφάλειας γίνεται ολοένα και πιο σύνθετο, καθώς οι εγκληματικές δραστηριότητες είναι πλέον περισσότερο διασυνοριακές και ψηφιακές. Όπως ανέφερε, η Επιτροπή υλοποιεί τη δέσμευση που είχε αναλάβει με τη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας «ProtectEU», ενισχύοντας τις ευρωπαϊκές δυνατότητες πρόληψης, διερεύνησης και δίωξης σοβαρών εγκλημάτων.

Στο επίκεντρο της πρότασης για την Europol έπειτα από 25 χρόνια λειτουργίας, βρίσκεται η ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, η αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών και η στενότερη συνεργασία με άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και διεθνείς εταίρους. Στο πακέτο που παρουσίασε σήμερα η Κομισιόν, προτείνει τη δημιουργία μιας κοινής υποδομής υπολογιστικού νέφους (cloud), που θα επιτρέπει στις αστυνομικές αρχές να εργάζονται σε πραγματικό χρόνο πάνω στις ίδιες υποθέσεις, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία βρίσκονται.

Από την πλευρά του, ο κ. Μπρούνερ χαρακτήρισε την πρόταση ως τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία της Europol, με στόχο τη μετατροπή της σε έναν πραγματικό επιχειρησιακό κόμβο ανταλλαγής πληροφοριών. Σήμερα, εξήγησε, πολλά δεδομένα εξακολουθούν να ανταλλάσσονται αποσπασματικά ή κατόπιν ειδικών αιτημάτων, γεγονός που δυσκολεύει τον εντοπισμό διασυνοριακών εγκληματικών δικτύων. Σύμφωνα με την πρόταση, η διαβίβαση πληροφοριών προς την Europol θα γίνεται περισσότερο αυτοματοποιημένα, ενώ θα δημιουργηθούν και αξιωματικοί σύνδεσμοι της Europol στα κράτη-μέλη για την καλύτερη αξιοποίηση των εργαλείων και των υπηρεσιών της υπηρεσίας από τις εθνικές αστυνομικές αρχές.

Παράλληλα, η Europol αποκτά ενισχυμένο ρόλο στον τομέα της τεχνολογικής καινοτομίας, με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και τις τεχνολογίες αποκρυπτογράφησης. Ο Επίτροπος ανέφερε μάλιστα ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πιλοτικό πρόγραμμα που βοηθά τις αρχές να αποκρυπτογραφούν δεδομένα από κατασχεμένες συσκευές εγκληματικών οργανώσεων.

Σημαντική είναι επίσης η ενίσχυση της συνεργασίας με άλλους ευρωπαϊκούς φορείς, όπως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η νέα Αρχή Καταπολέμησης του Ξεπλύματος Χρήματος (AMLA) και η υπό σύσταση Ευρωπαϊκή Τελωνειακή Αρχή, ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα οικονομικά εγκλήματα, απάτες στον ΦΠΑ και υποθέσεις κατάχρησης ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Όσον αφορά τη Eurojust, ο αρμόδιος Επίτροπος ΜακΓκραθ παρουσίασε μια σειρά μέτρων που αποσκοπούν στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Η Eurojust θα μπορεί πλέον να εντοπίζει νωρίτερα συνδέσεις μεταξύ διαφορετικών υποθέσεων, αξιοποιώντας αυτοματοποιημένα συστήματα διασταύρωσης πληροφοριών, ενώ θα αποκτήσει τη δυνατότητα να αναλαμβάνει πιο ενεργό και προληπτικό ρόλο στην έναρξη ερευνών.

Το νέο πλαίσιο διευρύνει επίσης τη δράση της υπηρεσίας σε αναδυόμενες μορφές εγκληματικότητας, όπως το κυβερνοέγκλημα, η έμφυλη βία και οι παραβιάσεις των ευρωπαϊκών κυρώσεων. Παράλληλα, προβλέπεται η αναβάθμιση της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας, ώστε ύποπτοι, κατηγορούμενοι και θύματα να μπορούν να συμμετέχουν εξ αποστάσεως σε ποινικές διαδικασίες.

Στη συζήτηση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ο Επίτροπος ΜακΓκραθ διευκρίνισε ότι η Επιτροπή προτείνει την εναρμόνιση των κανόνων προστασίας δεδομένων για όλες τις υπηρεσίες Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, καθώς και την ενίσχυση των εποπτικών αρμοδιοτήτων του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

«Όσον αφορά τις προτάσεις της ΕΕ για την προστασία δεδομένων που υποβάλλουμε, αυτές απλοποιούν τρεις κύριες πτυχές. Επεκτείνουν το καθεστώς EUDPR για τα επιχειρησιακά προσωπικά δεδομένα σε όλους τους οργανισμούς και τα όργανα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία λειτουργεί επί του παρόντος υπό ξεχωριστό καθεστώς προστασίας δεδομένων", ανέφερε.

Επίσης, τυποποιούν τις εξουσίες του ΓΚΠΔ για όλους τους οργανισμούς, τα γραφεία και τα όργανα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων της ΕΕ σύμφωνα με το μοντέλο της Europol του 2022,» και τρίτον, «απλοποιούν και τυποποιούν τις διατάξεις για τις διεθνείς διαβιβάσεις ευθυγραμμίζοντάς τες με την οδηγία για την επιβολή του νόμου», πρόσθεσε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ