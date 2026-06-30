Στις Βρυξέλλες ο διάλογος για το μέλλον της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας

Τη σημασία της συμβολής του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας στη διαμόρφωση της μελλοντικής ευρωπαϊκής πολιτικής υπογράμμισε ο Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών, Κώστας Καδής, με αφορμή τον διάλογο εφαρμογής για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, που πραγματοποιείται σήμερα στις Βρυξέλλες.

«Πιστεύω ότι η τεχνογνωσία των εκπροσώπων του κλάδου είναι καθοριστική για να κατανοήσουμε τόσο την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσο και τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας για την ευρωπαϊκή υδατοκαλλιέργεια. Είμαι πεπεισμένος ότι αυτός ο διάλογος είναι απαραίτητος για τη διαμόρφωση μιας φιλόδοξης, βιώσιμης ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας, ικανής να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες του τομέα», δήλωσε ο Επίτροπος Καδής.

Στον διάλογο συμμετέχουν εκπρόσωποι της βιομηχανίας υδατοκαλλιέργειας, επαγγελματικών ενώσεων, λιανεμπορίου, μη κυβερνητικών οργανώσεων, της κοινωνίας των πολιτών και των κρατών-μελών, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής και την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου.

Η υδατοκαλλιέργεια θεωρείται βασικός πυλώνας για την ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη στήριξη των παράκτιων και εσωτερικών περιοχών. Ωστόσο, η παραγωγή της ΕΕ εξακολουθεί να παραμένει περιορισμένη, αντιπροσωπεύοντας μόλις το 0,72% της παγκόσμιας παραγωγής σε όγκο, δηλαδή περίπου 1 εκατομμύριο τόνους, και το 1,29% της παγκόσμιας αξίας παραγωγής, που αντιστοιχεί σε 4,66 δισ. ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα αξιολογηθεί η πρόοδος στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής και της σχετικής νομοθεσίας για την υδατοκαλλιέργεια. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα καταθέσουν προτάσεις που θα συμβάλουν τόσο στην αξιολόγηση του Κανονισμού της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής όσο και στη διαμόρφωση του οράματος της ΕΕ για την Αλιεία και την Υδατοκαλλιέργεια έως το 2040.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται επίσης οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες του τομέα, τα εμπόδια που εξακολουθούν να υπάρχουν, οι τομείς που χρήζουν βελτίωσης, καθώς και παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών.

ΚΥΠΕ