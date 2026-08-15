Βραχυκύκλωμα στο ψυγείο προκάλεσε τη φωτιά σε εστιατόριο στην Κάτω Πάφο

Βραχυκύκλωμα στο ψυγείο του υποστατικού προκάλεσε τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε εστιατόριο στην Κάτω Πάφο.

Αυτό διαπιστώθηκε από τις εξετάσεις που διενήργησαν σήμερα το πρωί μέλη της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μεσοπάτωμα εστιατορίου, το οποίο αποτελεί μέρος κτιρίου όπου στεγάζονται καταστήματα και διαμερίσματα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η ανταπόκριση των δυνάμεων πυρόσβεσης έγινε στις 03:26 τα ξημερώματα, ενώ η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 04:49.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν ζημιές στο μεσοπάτωμα του εστιατορίου, καθώς και σε μικρό δωμάτιο που βρίσκεται εντός αυτού και στο οποίο διέμεναν άτομα.

Οι ένοικοι του δωματίου αντιλήφθηκαν έγκαιρα την πυρκαγιά και κατάφεραν να απομακρυνθούν με ασφάλεια. Για προληπτικούς λόγους, μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας απομάκρυναν επίσης τους ενοίκους των διαμερισμάτων που βρίσκονται στον πάνω όροφο του κτιρίου.

Οι εξετάσεις που ακολούθησαν για τα αίτια της πυρκαγιάς κατέδειξαν ότι αυτή προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα στο ψυγείο του υποστατικού.