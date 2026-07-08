Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά εποικοδομητική συζήτηση για ευρωπαϊκή ολοκλήρωση Ουκρανίας

Με 460 ψήφους υπέρ, 136 κατά και 59 αποχές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε την Τετάρτη, κατά τη συνεδρία της Ολομέλειάς του στο Στρασβούργο, να διεξαχθεί εποικοδομητική συζήτηση σχετικά με τον τρόπο προώθησης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της Ουκρανίας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τα στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ.

Από τους Κύπριους Ευρωβουλευτές, υπέρ τάχθηκαν οι Ευρωβουλευτές του ΔΗΣΥ, Λουκάς Φουρλάς και Μιχάλης Χατζηπαντέλα, καθώς και ο Ευρωβουλευτής του ΔΗΚΟ, Κώστας Μαυρίδης. Κατά ψήφισαν ο Ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιώργος Γεωργίου και ο Ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, ενώ αποχή τήρησε ο Ευρωβουλευτής του ΕΛΑΜ, Γεάδης Γεάδη.

Στο ψήφισμα, το Κοινοβούλιο αναφέρεται στη μακροπρόθεσμη χρηματοδοτική στήριξη προς την Ουκρανία και στις πολεμικές επανορθώσεις. Επαινεί την ανακοίνωση της Κομισιόν τον Ιανουάριο του 2026 για παροχή 90 δισεκατομμυρίων ευρώ ως κρίσιμη στήριξη για τις δημοσιονομικές και στρατιωτικές ανάγκες της Ουκρανίας κατά τη διετία 2026-2027.

Οι Ευρωβουλευτές εκφράζουν ικανοποίηση για την ευελιξία που προβλέπεται στη δέσμη μέτρων, καθώς και για την πρόοδο στο Συμβούλιο σε σχέση με το δάνειο στήριξης της Ουκρανίας. Ζητούν επίσης την αποδέσμευση του Ταμείου Βοήθειας για την Ουκρανία, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη.

Το Κοινοβούλιο καλεί τις Κυβερνήσεις της Ουγγαρίας, της Σλοβακίας και της Τσεχίας να επανεξετάσουν τη ρύθμιση εξαίρεσης και να συμμετάσχουν στις εγγυήσεις για το δάνειο.

Παράλληλα, καλεί την Κομισιόν και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μία πιο ολοκληρωμένη, μακροπρόθεσμη και στρατηγική προσέγγιση για τη στήριξη της Ουκρανίας, πέραν των επιμέρους μέτρων συνδρομής. Στο ψήφισμα τονίζεται η ανάγκη για διαρθρωμένη και πολυδιάστατη στρατηγική της ΕΕ, η οποία θα συνδυάζει διαρκή στρατιωτική, οικονομική και βιομηχανική στήριξη.

Οι Ευρωβουλευτές ζητούν, στο πλαίσιο αυτό, σημαντική ενίσχυση των ευρωπαϊκών ικανοτήτων αμυντικής παραγωγής και τη θέσπιση συντονισμένων πανευρωπαϊκών μηχανισμών προμηθειών, με στόχο την έγκαιρη και επαρκή παράδοση πυρομαχικών και εξοπλισμού στην Ουκρανία.

Το Κοινοβούλιο επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για τις ζημίες που προκάλεσε στην Ουκρανία. Υπογραμμίζει την ανάγκη για προβλέψιμο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την Ουκρανία, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες ανάκαμψης και άμυνας χωρίς ετήσια αβεβαιότητα.

Σε σχέση με την προσχώρηση της Ουκρανίας στην ΕΕ, το Κοινοβούλιο εκφράζει έντονη ικανοποίηση για τη συνεχιζόμενη προσήλωση της χώρας στην εκπλήρωση των απαιτήσεων ένταξης και για την ικανότητά της να σημειώνει πρόοδο στην ενταξιακή πορεία. Οι Ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν ότι οι επιδόσεις της Ουκρανίας πρέπει να εξετάζονται στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου επιθετικού πολέμου της Ρωσίας και των επιπτώσεών του στις δημοκρατικές διαδικασίες και τη δημόσια διοίκηση.

Το ψήφισμα επαναβεβαιώνει ότι η διαδικασία διεύρυνσης πρέπει να παραμείνει αξιοκρατική, αντικειμενική και βασισμένη στα κριτήρια της Κοπεγχάγης και στις προϋποθέσεις του πλαισίου διεύρυνσης. Παράλληλα, αναφέρει ότι η διεύρυνση αποτελεί γεωστρατηγική επένδυση στην ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην ευρωπαϊκή ήπειρο, καθώς και ηθική υποχρέωση.

Τονίζει ότι το μέλλον της Ουκρανίας βρίσκεται στην ΕΕ και αναγνωρίζει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της χώρας ως στρατηγική προτεραιότητα για την Ένωση.

Σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου και τις δικαστικές μεταρρυθμίσεις, το Κοινοβούλιο επαινεί την έγκριση του μεταρρυθμιστικού σχεδίου προτεραιότητας 10 σημείων, το οποίο συμφωνήθηκε μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας τον Δεκέμβριο του 2025.

Το σχέδιο χαρακτηρίζεται στο ψήφισμα ως σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του κράτους δικαίου, την προώθηση της δικαστικής μεταρρύθμισης και την ενίσχυση των προσπαθειών κατά της διαφθοράς. Οι Ευρωβουλευτές εκφράζουν ικανοποίηση για τις εργασίες εφαρμογής του σχεδίου και ενθαρρύνουν την Ουκρανία να επιτύχει απτά αποτελέσματα το συντομότερο δυνατόν.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει, ακόμη, τη σημασία της έγκαιρης και πλήρους εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων, με σαφώς καθορισμένα ορόσημα, μετρήσιμους δείκτες και αποτελεσματικούς μηχανισμούς παρακολούθησης. Εκφράζει, παράλληλα, ανησυχία για περιορισμένη πρόοδο σε ορισμένους τομείς προτεραιότητας και καλεί τις ουκρανικές αρχές να επιταχύνουν την εφαρμογή, στη βάση σαφών κριτηρίων και σταθερής πολιτικής δέσμευσης.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ