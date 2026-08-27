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| Ευρώπη

Κομισιόν: «Η ΕΕ έτοιμη να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στο Κυπριακό» - Απέφυγε να σχολιάσει την ακύρωση του κάμπ της Μπαρτσελόνα στα κατεχόμενα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο Μπερεστέκι απαντούσε σε ερώτηση σχετικά με την πορεία των συνομιλιών για το Κυπριακό μετά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στο νησί και τη συνάντηση των ηγετών των δύο κοινοτήτων, καθώς και σχετικά με το κατά πόσο οι περιορισμοί σε δραστηριότητες στα κατεχόμενα, μεταξύ αυτών και η φερόμενη ακύρωση προπόνησης ομάδας νέων της Μπαρτσελόνα, συνάδουν με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

«Η προτεραιότητα της ΕΕ παραμένει αμετάβλητη και είναι η επίτευξη μιας συνολικής, δίκαιης και βιώσιμης λύσης για την Κύπρο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ματσιέι Μπερεστέκι την Πέμπτη κατά την ενημέρωση των συντακτών.

«Η ΕΕ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην επανένωση της Κύπρου με βάση τη διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και σύμφωνα με τις αρχές, τις αξίες και τη νομοθεσία της ΕΕ», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι οι Βρυξέλλες είναι «έτοιμες να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, με όλα τα μέσα και τα εργαλεία που διαθέτουν».

Ο Μπερεστέκι απαντούσε σε ερώτηση σχετικά με την πορεία των συνομιλιών για το Κυπριακό μετά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στο νησί και τη συνάντηση των ηγετών των δύο κοινοτήτων, καθώς και σχετικά με το κατά πόσο οι περιορισμοί σε δραστηριότητες στα κατεχόμενα, μεταξύ αυτών και η φερόμενη ακύρωση προπόνησης ομάδας νέων της Μπαρτσελόνα, συνάδουν με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Ο εκπρόσωπος απέφυγε να σχολιάσει τη συγκεκριμένη συνάντηση, επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση της Επιτροπής για το Κυπριακό. Υπενθύμισε επίσης ότι η Επιτροπή έχει ορίσει τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο Ραφαέλε Φίτο ως Ειδικό Εκπρόσωπο για την Κύπρο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

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