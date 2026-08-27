Eξι χώρες ζητούν περικοπές στον κοινοτικό προϋπολογισμό 2028-2034

Οι έξι «φειδωλοί» της Ευρωπαϊκής Ενωσης ζητούν την περικοπή της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της περιόδου 2028-2034 κατά αρκετές εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ «κατά ισορροπημένο τρόπο».

«Η Ευρωπαϊκή Ενωση πρέπει να κάνει σαφείς επιλογές και να επαναπροσδιορίσει τις δημοσιονομικές της προτεραιότητες, όπως κάνουμε εμείς στις χώρες μας», δηλώνουν σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν από το Βερολίνο η Γερμανία, η Αυστρία, η Δανία, η Φινλανδία, η Ολλανδία και η Σουηδία.

Εμείς οι έξι, «χρηματοδοτούμε κατά 40% τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό», δήλωσε κατά την έναρξη της συνέντευξης Τύπου στο Βερολίνο ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς παρουσία των ομολόγων του της Φινλανδίας, της Αυστρίας και της Δανίας. Οι ηγέτες της Σουηδίας και της Ολλανδίας συμμετείχαν στην σύσκεψη διαδικτυακά.

«Δεν είμαστε τσιγκούνηδες, αλλά αυτό το είδος της κατανομής που προτείνεται από την Κομισιόν απλώς δεν αντιστοιχεί στην εποχή μας», προειδοποίησε ο γερμανός καγκελάριος ενόψει των έντονων αντιπαραθέσεων που αναμένονται το φθινόπωρο με θέμα τον προϋπολογισμό της Ένωσης

Υπό την ηγεσία της Γερμανίας, οι έξι χώρες της φειδούς απορρίπτουν οποιαδήποτε αύξηση των δημοσίων δαπανών όπως προτάθηκε πέρυσι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον προϋπολογισμό της περιόδου 2028-2034.

Η Κομισιόν πρότεινε συνολικό κονδύλι ύψους 2 τρισεκατομμυρίων ευρώ, αυξημένο κατά περίπου 60% σε σχέση με τον τρέχοντα προϋπολογισμό

Οι «έξι» επιδιώκουν αυστηρότερη δημοσιονομική πειθαρχία, θέση που τους φέρνεις κατά παράδοσιν σε αντιπαράθεση με χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Πολωνία.

Οι έξι επιδιώκουν επίσης οι δαπάνες να κατευθυνθούν περισσότερο προς τον τομέα της Αμυνας την ώρα που το ΝΑΤΟ βρίσκεται αντιμέτωπο με μία εχθρική Ρωσία και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας απέναντι στις ΗΠΑ και την Κίνα στον τεχνολογικό τομέα.

Κατά την ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής του Ιουνίου, ο Φρίντριχ Μερτς είχε έρθει σε αντιπαράθεση με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν για το θέμα της προσφυγής στον από κοινού δανεισμό για την χρηματοδότηση του επόμενου προϋπολογισμού.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες θα επιδιώξουν να καταλήξουν σε κοινή θέση μέχρι το τέλος του έτους, στις συνόδους κορυφής του Οκτωβρίου, του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου και πάντως πριν από τις εκλογές του 2027 σε πολλά κράτη μέλη, ανάμεσά τους και η Γαλλία στην οποία η ακροδεξιά πιθανόν να καταγάγει θρίαμβο.

ΕΚ