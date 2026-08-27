Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Λάρνακα: Δύο συλλήψεις για κλεπταποδοχή και διατήρηση οίκου ανοχής – Εντοπίστηκαν €6.700
| Κύπρος

Λάρνακα: Δύο συλλήψεις για κλεπταποδοχή και διατήρηση οίκου ανοχής – Εντοπίστηκαν €6.700

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Εναντίον των δύο συλληφθεισών διερευνώνται τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσίας προς διάπραξη πλημμελήματος, κλεπταποδοχής και διατήρησης οίκου ανοχής.

Στη σύλληψη δύο γυναικών ηλικίας 25 και 26 ετών, προχώρησε σήμερα η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης κλεπταποδοχής και διατήρησης οίκου ανοχής.

Εναντίον των δύο συλληφθεισών διερευνώνται τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσίας προς διάπραξη πλημμελήματος, κλεπταποδοχής και διατήρησης οίκου ανοχής.

Της σύλληψης προηγήθηκε καταγγελία από 23χρονο για κλοπή του χρηματικού ποσού των 6.700 ευρώ.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της καταγγελίας, μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας διενήργησαν έρευνα σε διαμέρισμα όπου εντοπίστηκε το χρηματικό ποσό που είχε κλαπεί από τον 23χρονο, ενώ προέκυψαν επίσης αδικήματα που αφορούν στη διατήρηση οίκου ανοχής.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι δύο ένοικοι του διαμερίσματος, ηλικίας 25 και 26 ετών οι οποίες οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο εξέδωσε εναντίον τους διάταγμα κράτησης διάρκειας οκτώ ημερών.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα