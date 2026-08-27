Λάρνακα: Δύο συλλήψεις για κλεπταποδοχή και διατήρηση οίκου ανοχής – Εντοπίστηκαν €6.700

Στη σύλληψη δύο γυναικών ηλικίας 25 και 26 ετών, προχώρησε σήμερα η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης κλεπταποδοχής και διατήρησης οίκου ανοχής.

Εναντίον των δύο συλληφθεισών διερευνώνται τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσίας προς διάπραξη πλημμελήματος, κλεπταποδοχής και διατήρησης οίκου ανοχής.

Της σύλληψης προηγήθηκε καταγγελία από 23χρονο για κλοπή του χρηματικού ποσού των 6.700 ευρώ.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της καταγγελίας, μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας διενήργησαν έρευνα σε διαμέρισμα όπου εντοπίστηκε το χρηματικό ποσό που είχε κλαπεί από τον 23χρονο, ενώ προέκυψαν επίσης αδικήματα που αφορούν στη διατήρηση οίκου ανοχής.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι δύο ένοικοι του διαμερίσματος, ηλικίας 25 και 26 ετών οι οποίες οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο εξέδωσε εναντίον τους διάταγμα κράτησης διάρκειας οκτώ ημερών.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ