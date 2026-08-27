Με αμελητέα κέρδη έκλεισε την Πέμπτη το ΧΑΚ

Αμελητέα κέρδη κατέγραψε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 317,24 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο σε ποσοστό 0,05%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €453.584,60.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 186,42 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη σε ποσοστό 0,06%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη σημείωσαν ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς σε ποσοστό 0,49%, των Επενδυτικών Εταιρειών 0,34%, ενώ ζημιές σε ποσοστό 0,09% κατέγραψε ο δείκτης της Κύριας Αγοράς. Δεν παρουσίασε μεταβολή ο δείκτης των Ξενοδοχείων.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €411.881,15 (τιμή κλεισίματος €10,50 – πτώση 0,38%), της The Cyprus Cement με €18.567,50 (τιμή κλεισίματος €1,42 – άνοδος 0,35%), της ΚΕΟ με €7.231,60 (τιμή κλεισίματος €3,26 – άνοδος 3,16%), της Lordos United με €4.797,45 (τιμή κλεισίματος €0,21 – άνοδος 3,96%) και της Demetra Holdings με €4.118,40 (τιμή κλεισίματος €1,44% – άνοδος 0,35%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 4 κινήθηκαν ανοδικά, 2 καθοδικά και 4 αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 71.

Στο μεταξύ, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξίων Κύπρου, σε πρόσφατη συνεδρία του, επικύρωσε, με βάση το Άρθρο 184 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, την απόφαση για αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων των ακόλουθων εταιρειών της Ρυθμιζόμενης Αγοράς, ως είχε ανακοινωθεί στις 11 Αυγούστου 2026: Cyprus Trading Corporation Plc, Ermes Department Stores Plc, Woolworth (Cyprus) Properties Plc και Rehub Plc.

Στην ανακοίνωση του, το ΧΑΚ υπενθυμίζει ότι η αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων των εταιρειών θα έχει διάρκεια 2 μηνών (δηλαδή μέχρι και τις 13 Οκτωβρίου 2026) ή νωρίτερα εάν οι εταιρείες συμμορφωθούν με την εκκρεμούσα συνεχή τους υποχρέωση για υποβολή και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31/12/2025, ως έχει ήδη ανακοινωθεί.

Εξάλλου, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξίων Κύπρου, σε πρόσφατη συνεδρία του επικύρωσε, με βάση το Άρθρο 184 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου:

Την απόφαση για συνέχιση αναστολής της διαπραγμάτευσης των μετοχών των ακόλουθων εταιρειών ως είχε ανακοινωθεί στις 21 Αυγούστου 2026: Rianeson Investments Plc, G.A.P. Vassilopoulos Public Ltd. Στην ανακοίνωση του, το ΧΑΚ υπενθυμίζει ότι η συνέχιση της αναστολή διαπραγμάτευσης θα έχει διάρκεια 2 μηνών (δηλαδή μέχρι τις 26 Οκτωβρίου 2026) ή νωρίτερα εάν οι πιο πάνω εταιρείες συμμορφωθούν με τις εκκρεμείς συνεχείς τους υποχρεώσεις ως αναφέρονται στην ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου ημερομηνίας 21 Αυγούστου 2026.

Την απόφαση για αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας Prospertree Plc, ως είχε ανακοινωθεί στις 11 Αυγούστου 2026. Στην ανακοίνωση του, το ΧΑΚ υπενθυμίζει ότι η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εν λόγω εταιρείας θα έχει διάρκεια 2 μηνών (δηλαδή μέχρι και τις 13 Οκτωβρίου 2026) ή νωρίτερα εάν η εταιρεία συμμορφωθεί με την εκκρεμούσα συνεχή της υποχρέωση για υποβολή και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε 31/12/2025, ως έχει ήδη ανακοινωθεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ