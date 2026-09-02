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Λειψία: Ταυτοποιήθηκαν δύο άνδρες για τις υβριδικές επιθέσεις - Φέρονται να συνδέονται με τη Μόσχα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Φωτογραφία Αρχείου

Ο ένας είναι γεννημένος στη Ρωσία με διαβατήριο Λετονίας και ο δεύτερος είναι από τη Λευκορωσία με ρωσικό διαβατήριο. Και οι δύο φαίνεται να συνδέονται με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ επίσημα η γενική Εισαγγελία έχει κινήσει έρευνα εναντίον τους.

Σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ, δύο άνδρες έχουν ήδη ταυτοποιηθεί για τις υβριδικές επιθέσεις στο αεροδρόμιο της Λειψίας.

Ο ένας είναι γεννημένος στη Ρωσία με διαβατήριο Λετονίας και ο δεύτερος είναι από τη Λευκορωσία με ρωσικό διαβατήριο.

Και οι δύο φαίνεται να συνδέονται με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ επίσημα η γενική Εισαγγελία έχει κινήσει έρευνα εναντίον τους.

Ο άνδρας με το λετονικό διαβατήριο φαίνεται πως έφθασε στο αεροδρόμιο στα τέλη Ιουλίου και από εκεί με νοικιασμένο αυτοκίνητο πήγε στη Λειψία.

Ο άνδρας αυτός αναχώρησε από το αεροδρόμιο του Βερολίνου δύο ημέρες πριν την επίθεση.

Στον δεύτερο φερόμενο ως συνεργό του ανωτέρω, οι αρχές οδηγήθηκαν μέσα από ίχνη DNA που βρέθηκαν επάνω στο drone, καθώς και σε μια κεραία που βρέθηκε πάνω σε δένδρο κοντά στο αεροδρόμιο, κεραία που χρησιμοποιήθηκε για να ενισχύσει το σήμα κινητής τηλεφωνίας για την κατεύθυνση του drone.

Φαίνεται δε πως μπήκε στη Γερμανία με ιταλική τουριστική βίζα που εκδόθηκε σε προξενείο της Ιταλίας στο Μινσκ της Λευκορωσίας.

Είναι δε γνωστός σε αρκετές ευρωπαϊκές μυστικές υπηρεσίες.

Για τα παραπάνω στοιχεία υπήρξε συνεργασία των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών με άλλες μυστικές υπηρεσίες και τα στοιχεία φαίνεται πως δόθηκαν στις ηγεσίες των χωρών της ΕΕ.

Σύμφωνα και με αμερικανικά ΜΜΕ και η CIA εκτιμά πως πίσω από την επίθεση στη Λειψία βρίσκεται η Μόσχα.

Σε ό,τι δε αφορά στις δηλώσεις Πούτιν, στο Βερολίνο τις χαρακτηρίζουν «κατάφωρα ψευδείς και κλασικές δικαιολογίες της ρωσικής προπαγάνδας».

 

Πηγή: ΚΥΠΕ

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