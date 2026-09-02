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Ναυάγιο Κερύνειας: Εντοπίστηκε σορός αγνοούμενου άντρα - Παύθηκε ο Αρικλί

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Τη σορό ενός άνδρα, ηλικίας περίπου 50 ετών, που περιλαμβανόταν στους 20 αγνοουμένους του ναυαγίου ανοικτά της Κερύνειας εντόπισαν τα συνεργεία διάσωσης, ενώ ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ απομάκρυνε τον Ερχάν Αρικλί από τη θέση του «υπουργού μεταφορών», ώστε η έρευνα για την τραγωδία να διεξαχθεί χωρίς σκιές και αμφιβολίες

Τη σορό ενός από τους 20 αγνοουμένους του ναυαγίου ανοικτά της Κερύνειας εντόπισαν τα συνεργεία έρευνας και διάσωσης, σύμφωνα με τον «πρωθυπουργό» Ουνάλ Ουστέλ. Την ίδια ώρα, ο κ. Ουστέλ ανακοίνωσε την απομάκρυνση του Ερχάν Αρικλί από τη θέση του «υπουργού δημοσίων έργων και μεταφορών», προκειμένου, όπως ανέφερε, η έρευνα για την τραγωδία να συνεχιστεί χωρίς σκιές και αμφιβολίες.

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Όπως μεταδίδει η Kıbrıs Postası, οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η σορός ανήκει σε άνδρα ηλικίας περίπου 50 ετών. Μεταφέρθηκε στο «κρατικό νοσοκομείο» Δρ Μπουρχάν Ναλμπάντογλου στη Λευκωσία για ταυτοποίηση, μετά την ολοκλήρωση της οποίας θα ενημερωθούν οι οικογένειες που αναμένουν νέα για τους αγνοουμένους.

Ο κ. Ουστέλ ανέφερε ότι η Τουρκία συνδράμει τις επιχειρήσεις με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες της, ενώ δεύτερο πλοίο έρευνας και διάσωσης έφτασε την Τετάρτη στην περιοχή. Όπως είπε, το νέο σκάφος διαθέτει πιο σύγχρονο εξοπλισμό και μπορεί να επιχειρεί σε μεγαλύτερα βάθη.

«Είχαμε 20 αγνοουμένους και εντοπίστηκε η σορός ενός εξ αυτών. Τη μεταφέραμε εδώ και στη συνέχεια στάλθηκε στο νοσοκομείο Δρ Μπουρχάν Ναλμπάντογλου για ταυτοποίηση», δήλωσε.

Ο κ. Ουστέλ επισκέφθηκε το πλοίο έρευνας και διάσωσης, όπου ενημερώθηκε για την πορεία των επιχειρήσεων. Σημείωσε ότι το βάθος στην περιοχή όπου εκτιμάται ότι βρίσκεται το ναυάγιο φτάνει περίπου τα 550 μέτρα, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά τις προσπάθειες.

Οι έρευνες, πρόσθεσε, διεξάγονται με τη βοήθεια ρομποτικών συστημάτων, καθώς η ορατότητα στο συγκεκριμένο βάθος είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Ερωτηθείς εάν εντοπίστηκαν άλλες σοροί μέσα ή γύρω από το πλοίο, απάντησε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει άλλο εύρημα.

Ο «πρωθυπουργός» διαβεβαίωσε ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν επί 24ώρου βάσεως, με τη συμμετοχή πλοίων, ελικοπτέρων και άλλων μέσων, ενώ η κοινή γνώμη θα ενημερώνεται για κάθε νέο εύρημα.

Σε σχέση με την απομάκρυνση του Ερχάν Αρικλί, ο κ. Ουστέλ ανέφερε ότι η απόφαση λήφθηκε ώστε η διερεύνηση των αιτιών του ναυαγίου να προχωρήσει χωρίς να δημιουργείται οποιαδήποτε αμφιβολία για τη διαδικασία. Η εξέλιξη ακολουθεί τις έντονες αντιδράσεις και τα αιτήματα για ανάληψη πολιτικής ευθύνης, εν μέσω καταγγελιών περί αμέλειας και ελλιπούς εποπτείας.

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